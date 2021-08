Desde Dirección General de Escuela se estableció que esta semana retornara la presencialidad absoluta en los distintos niveles y modalidades educativas pero en diferentes zonas del departamento ya habían comenzado. Una de las escuelas urbano marginales se pide la vuelta de la jornada extendida y de los comedores en los establecimientos escolares.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Director de la Escuela Gauchos de Güemes Mario Cincunegui explicó cómo se desarrollan las actividades educativas en ese establecimiento: ‘Nosotros empezamos a partir del primero de agosto, estamos muy bien tenemos 50 alumnos todos los todos los días acá en la escuela, la matrícula es de 72 hay faltas por cuestiones de salud , algún resfriado, pero si no tenemos casi el 100%’, señaló.

Las escuelas de zonas rurales cuentan en su mayoría con jornada extendida y el acompañamiento a los chicos: ‘Nosotros fuimos una de las escuelas que comenzamos también la presencialidad fines de año, fuimos una edad 3 o 4 escuela de la Sección 36 que comenzó la presencialidad y los niños asistieron fortalecimos la trayectoria escolar con séptimo en esa ocasión y los niños estaban esperando a volver porque un año y medio de pandemia y de forma virtual, la verdad tremendo para los niños necesitan correr jugar con sus compañeros, aprender con sus compañeros’, subrayó.

La escuela siempre ha contado con jornada extendida donde se refuerzan los aprendizajes y realizan diferentes actividades y el comedor es fundamental en la zona, el que hoy no se está brindando si un bolsón de mercadería pero desde la dirección y los padres están preocupados por la situación. ‘Los padres nos están preguntando por el comedor y nosotros no tenemos respuesta de porque no recibe, nos llegaron los bolsones ayer de mercaderías y aparentemente continuarán los bolsones el mes que viene también’, remarcó. ‘Una comida caliente en la escuela haría bien y porque los bolsones tienen víveres secos y tenemos el comedor funciona muy bien, tenemos todos los elementos para la comida, tenemos el celador cocinero y cuándo sale el comedor también viene carne entonces la carne a través de las proteínas y es muy importante para la alimentación completa de los niños’, indicó Cincunegui.

‘El año y medio de pandemia hizo mucho daño porque no es lo mismo la enseñanza virtual a la enseñanza con el docente es fundamental y el papá no está preparado para la cuestión pedagógica para enseñarle a los niños a sus hijos, también tenemos padres analfabetos así que es fundamental la jornada extendida para mejorar los aprendizajes’, destacó sobre la importancia de la jornada extendida. Donde se refuerza lo aprendido, se cuenta con horas artísticas, teatro, plástica, granja y huerta, la escuela para los chicos de la zona es un lugar de aprendizaje y recreación.