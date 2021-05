Agustín Anzorena recomendó que los productores del departamento lleven sus cerdos al Matadero Municipal para ser faenados y someterlos al análisis de triquinosis. Además, informó que sólo se quedan con las vísceras del animal.

En diálogo con F.M. VIÑAS, Agustín Anzorena habló de las ventajas de que los productores alvearenses lleven los cerdos a faenar en el matadero ubicado en calle 7. «Sabemos que la cultura departamental y provincial es de que se haga el tradicional carneo en la finca. Entendemos que se sigue realizando pero lo ideal es fomentar que se acerquen al Matadero Municipal, no solo por el precio sino por el análisis de triquinosis, que hace que los productores se aseguren que pueden hacer lo que uno disponga y no va a tener inconvenientes», explicó el Director de Agricultura.

Con respecto a la cuestión sanitaria, agregó: «Si uno tiene turno el día lunes, lleva el domingo (entre las 14 y 18 hs), el lunes se faena, el martes tenemos los resultados y si dio bien el análisis, ese día se lo lleva. Mientras tanto, el cerdo permanece en una cámara frigorífica durante 24 horas aproximadamente». Y sobre el traslado del animal (o los animales), resaltó: «Si no pueden llevar el animal al matadero, nosotros lo vamos a buscar porque tenemos camionetas con carros habilitados y carros térmicos para llevárselo cuando termina».

Por otro lado, Anzorena aclaró: «El productor no se lleva las vísceras (del animal) ya que las estamos sometiendo a tratamientos de limpieza y no se venden por el momento. Tenemos un Matadero con trámite provincial así que tenemos que respetar lo que dice el SENASA». Asimismo, afirmó que los dueños de cerdos se llevan la sangre para hacer morcillas e insistió con la invitación: «Estamos haciendo campaña para que venga todo el que tenga cerdo en algún chiquero. Porque creo que muchos no vienen por desinformación».

Pedido de turno.

El Director de Agricultura también detalló las formas de atención que tienen en el Matadero Municipal. Por vía telefónica se pueden comunicar al 2625663633 o ir personalmente al lugar de faena (calle 7, a 700 metros al sur del Predio Ferial), donde permanentemente hay una guardia para informar sobre turnos de carneos, que se realizan los lunes y jueves. Además, Anzorena contó que, desde el área intentan difundir este servicio ante cada productor del que tienen conocimiento. Por último, el funcionario comunicó que las tarifas van desde $250, por un lechón hasta $1500, un chancho de más de 150 kg.

•L.A.