Agustín Anzorena le dio sustento a la solicitud del adelanto del seguro agrícola debido a las malas condiciones climáticas que han afectado a la producción hortícola en la región. Además, aseguró que están en tratativas para dar asistencia a todos los productores afectados durante esta temporada.

En diálogo con FM VIÑAS, Agustín Anzorena habló del impacto de las condiciones climáticas en esta temporada, que afectó a los productores de la región con heladas y granizo previamente, y lluvias intensas en las últimas semanas. «Veníamos con buena perspectiva por la calidad que íbamos a tener pero estas últimas lluvias han complicado hasta para la cosecha. Hemos visto que la producción hortícola ha caído. El panorama es muy complicado para el productor en este último tramo de cosecha porque es un momento complicado en el que cayó la lluvia», afirmó el funcionario.

Para intentar que la situación sea más llevadera para los productores, el Director de Agricultura afirmó: «Estamos en tratativas con el Subsecretario (Sergio Moralejo) y esperamos alguna asistencia. Como Municipalidad, no tenemos los recursos para asistirlos pero estamos en contacto». Y con respecto a la solicitud de los concejales del Frente de Todos del adelanto del pago de seguro agrícola, Anzorena aseguró: «Esto lo planteamos en noviembre cuando vino el Ministro Enrique Vaquié y el Subsecretario Moralejo. El pedido de la oposición nos apoya, es algo que ya sucedió en 2018 para los productores que tenían entre 85 y 100% de daño y sería un alivio importante al productor».

Por otro lado, se refirió a los problemas que han tenido en esta temporada en la industria. «El tomate vino con la falencia de la falta de botella, porque los industriales tienen comprada botellas desde agosto y septiembre, pero al haber un monopolio del vidrio en Argentina, se complica que traigan los envases (porque priorizan la exportación) y para el productor se complica ubicar su producción», explicó. Pese a esta adversa situación hay excepciones de buenas ventas y por esa razón, cerró: «Todos apostamos y podemos fallar. No podemos hacernos cargo del mal clima pero esto no significa que no vamos a ayudar al productor. Las denuncias se están tomando online y para el que no pueda, las puertas están abiertas para hacer la denuncia».

•L.A.