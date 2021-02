El Legislador de Ciudadanos por Mendoza Mario Vadillo presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia, el proyecto 79349 que tiene por objeto “SOLICITAR A LA UNIDAD EJECUTIVA DE SEGURIDAD VIAL SUSPENDA LA PUESTA EN MARCHA Y OBLIGATORIEDAD DE LA REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA INTER TANTO SE REALICE LA INVERSIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS CALLES, AVENIDAS Y RUTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”.

El Diputado dialogó con F.M. Viñas sobre dicho proyecto: “Este proyecto nace desde una petición popular; todo nació cuando el enojo de los mendocinos se unió para suspender el aumento del impuesto automotor, donde los vecinos ya me comentaban la necesidad de inversión en las calles y rutas, pero por sobre todo que no pueden circular porque rompen todo y encima les quieren obligar la RTO”.

Vadillo remarca no sólo la problemática de las calles, sino también el momento inoportuno de nuevamente recargar el bolsillo del ciudadano en un momento que la economía de los hogares y del trabajador no ayudan, e incluso puede resultar en que muchos ciudadanos perderán su herramienta de trabajo ya que no podrán circular, sumado a un transporte público de altísimo costo.

“Estamos ante una pandemia que ha destruido los ingresos de las familias, y vemos un gobierno ajeno esta realidad que cuando no ataca al ciudadano con aumentos en los servicios, lo hace con los impuestos o introduciendo estos sistemas recaudatorios que recargan nuevamente al bolsillo del mendocino” destaca Vadillo.

El diputado en sus redes personales elaboró un “concurso” ante la reiterada queja de los vecinos, donde cada uno podía compartir “los peores baches de sus calles”; y realmente es indignante conocer la realidad que cada mendocino compartió.

“Recibimos más de 500 comentarios con fotos, cada uno es más preocupante que el otro; la verdad que no entendemos de qué obras hablan, o que inversión realizan si la realidad es otra; toda la recaudación de este gobierno aumenta ya sea por impuestos o cualquier otro sistema de recaudación sin embargo la provincia SE CAE A PEDAZOS”, sentenció Vadillo.

‘El 89% de los accidentes se deben a falla humana, el 9% al mal estado de la ruta y el 2% a fallas mecánicas del vehículo. Por ese 2% los harán pagar todos los años la RTO’

El diputado también indicó que para conseguir el apoyo necesario y movilizar este proyecto, quienes quieran acompañarlo estará juntando firmas y avales en Plaza Independencia de Capital, de lunes a viernes entre las 10hrs y las 12hrs. Así también se planea visitar diferentes plazas departamentales para poder acercarse a todos los vecinos.