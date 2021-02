El escándalo de las vacunas que le ha costado el puesto al Ministro de Salud, Ginés González García, marca el inicio de la semana en el país. Un número indeterminado de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo se vacunó al margen del plan general de inoculaciones contra la COVID-19 producto de una supuesta red paralela creada por el Ministerio de Salud.

Al hacerlo público la prensa y ante las muestras de indignación de la oposición y de la ciudadanía, el presidente Alberto Fernández exigió la renuncia de González García y nombró inmediatamente a Carla Vizzotti a cargo de la cartera de Salud.

Sobre la lista de funcionarios, sindicalistas y amigos del poder inmunizados se refirió el Diputado Nacional por Mendoza Dr. Omar De Marchi en diálogo con F.M. Viñas: ‘Este hecho de corrupción desnuda un modelo de conducción a nivel país que es decadente y peor hacerlo con un tema delicado como es el de la vacunas. Es una canallada inadmisible que expone el modelo cultural del gobierno de turno‘.

A lista de personas que recibieron la vacuna anti-covid se suma un esquema de apropiación de dosis que ronda las 3.000: ‘Esto excede al propio Ginés González García, quien es el responsable principal, porque ese nivel de apropiación de cantidad de vacunas no puede hacerse sin conocimiento de todo un equipo. Además Vizzotti, la nueva ministra, era la segunda a cargo del Ministerio que conducía Ginés y además coordinaba el sistema de vacunación‘, manifestó De Marchi.

‘La apropiación de tantas vacunas no pudo haberse hecho sin el conocimiento y consentimiento del resto de su equipo’

Además de considerar que la pandemia y el actual programa de vacunación nacional se ha politizado, el legislador nacional apuntó al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero como ‘responsable directo por acción u omisión ya que es él quien debe controlar a los ministros‘ y ante esto desde la bancada de Juntos por el Cambio está trabajando en una moción de censura, proceso que habilita la Constitución Nacional, en contra de Cafiero porque ‘en la distribución de vacunas con alto contenido político han intervenido varios ministerios‘.

Al ser consultado si la renuncia de Ginés González es la ‘solución’ a este nuevo caso de corrupción, el ex intendente de Luján de Cuyo declaró que ‘absolutamente no es la respuesta a este problema estructural‘ y argumentó: ‘Es evidente que esto no se podía cubrir demasiado tiempo y esto sin dudas es una maniobra política de Cristina Fernández porque ha habido temas igual de graves en el manejo de la crisis sanitaria y sin embargo el presidente siempre bancó a Ginés‘.

‘El manejo integral de la pandemia ha sido un desastre en todo sentido. El gobierno nacional ha improvisado en todo sentido’

Siguiendo la misma línea, sostuvo que es una ‘verdadera cachetada a la gente que realmente necesita inmunizarse porque al vacunarse sindicalistas y amigos del poder se ríen de todos generando que los argentinos descreamos y nos desalentemos de la campaña que están promoviendo‘.

‘Esta es la muestra clara de lo que es verdaderamente el kirchnerismo‘, definió De Marchi al referirse también a la falta de un plan firme para recuperar la economía. ‘Ellos, casi en forma ética, instalaron la dicotomía salud o economía y nosotros, casi en silencio, postulábamos salud y economía. Hay que tratar de encontrar el equilibrio de cuidar la salud sin descuidar la economía porque sino se genera mayor pobreza y marginación‘, consignó.

‘Han generado un desastre en la economía y en la salud a pesar que ellos iban a priorizar la salud por sobre la economía’

Finalmente, el Diputado Nacional concluyó: ‘Cuando no hay seriedad, cuando no hay equipo y cuando todo se sostiene de un relato ficticio tenemos que sufrir estas consecuencias‘.