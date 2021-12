El diputado provincial Jorge Difonso (Frente Renovador) elaboró un proyecto que plantea la creación de la caja de previsión social docente en Mendoza para que los educadores accedan a la jubilación tras 25 años de servicio, es decir, antes de lo que establece la legislación nacional a la que adhirió nuestra provincia en 1996.

Sobre esta iniciativa se refirió el ex intendente de San Carlos en diálogo con F.M. VIÑAS, en el marco de su visita a nuestro departamento, esgrimiendo los fundamentos para que los docente puedan alcanzar el beneficio jubilatorio, sin importar la edad, cumpliendo 25 años al frente de las aulas: ‘Estamos trabajando un proyecto de jubilación docente para equiparar lo que ocurre en otras provincias como en Buenos Aires y Santa Fe que mantienen el sistema que jubilación docente a los 25 años de servicio independientemente de la edad pero desde que Mendoza transfirió la caja a la nación sus docentes deben terminar con 57 años‘, explicó.

En sus argumentos sostuvo que en Mendoza hay docentes que ya han cumplido 30 años de servicio concluyendo un ciclo y en ‘los últimos años normalmente por distintas circunstancias de salud, reemplazo y doble cargo, del que debe hacerse cargo al provincia, planteamos volver al sistema anterior y que el docente recién recibido pueda acceder a su titularidad y no se pague doble cargo. Estamos planteándolo y hablando con docentes de toda la provincia y sería muy justo que se implemente‘.

En este sentido el legislador consideró que ‘la educación viene en línea descendente producto de la coyuntura, no por el nivel de nuestros docentes, sino por el olvido que sufren muchas veces por eso queremos reconocer la labor de quienes han trabajado y de quienes están por comenzar a desarrollar la docencia por eso nos estamos animando a plantear reformas que son importantes‘.

Consultado si el resto de los miembros de la Legislatura han expresado su apoyo al proyecto, Difonso aseguró: ‘En algunos temas tenés incidencia, en otros lo estamos discutiendo y por eso lo estamos transmitiendo en todos los departamentos de la provincia para tener a los sectores involucrados en pleno conocimiento y hacer una reforma‘, y en la misma línea subrayó que espera que la nuevas autoridades del SUTE acompañen la iniciativa ‘ayudando a conseguirla tal cual lo plantea un docente común, un docente que no está en el sindicato, que no se representa a esta línea que es la gran mayoría, por las redes se comunican conmigo y están apoyando por lo que me parece que el sindicato se va a tener que poner a esa línea‘.

UNIDOS EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LA LEY 7722

Como cacique sancarlino y como legislador, Jorge Difonso ha sido férreo defensor de la Ley 7.722 al igual que el pueblo de San Carlos que junto a los alvearenses han velado siempre por la protección de nuestro recurso hídrico. Desde el estudio de F.M. Viñas observó la plaza departamental Carlos María de Alvear y recordó: ‘Esta plaza que tenemos acá vista me trae recuerdos muy lindos, recuerdos de compartir con mucha gente de General Alvear, de San Rafael y del Valle de Uco distintas luchas, pensamientos y angustias que se superaron pero nos mantienen atentos‘.

Aseguró que la lucha ‘no terminó nunca‘ y cuando la modificaron ‘tuvieron que volver para atrás y esto es gracias a los pueblos que han tomado como propia esta bandera. Ya no es solo el pueblo de General Alvear, Valle de Uco o San Carlos porque creo que en el Gran Mendoza han entendido que Mendoza está en una sequía muy grande y hay que cuidar la legislación que protege el agua’.

Luego del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, consignó que ‘si se modifica la ley tiene que ser más rigurosa que la anterior, no puede volver para atrás y en ese criterio ante algunas estipulaciones con base científica y técnica que dicen pongan también este otro elemento hay que estudiarlo y avanzar pero siempre en forma de principio de cuidado del agua y no sacar controles sino poner más‘.

‘Es una discusión permanente en cuanto al modelo de desarrollo de la Argentina, si queremos un modelo con inclusión que sea sustentable pensando en las generaciones futuras o un modela extractivita‘, destacó.

Párrafo aparte respondió que desde el Partido Demócrata generaron un partido propio que es unión popular, ‘estamos en Cambia Mendoza pero no somos radicales’, y respecto a la autonomía dentro de la coalición gobernante indicó: ‘Con mucha fuerza lo estamos sosteniendo. El tema de los partidos creo que a partir del 2001 ya no son lo que eran antes, acá están los equipos y ahí está nuestra forma de trabajo y lo hicimos en el departamento de San Carlos y así lo hacemos ahora en la provincia‘

REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL SARMIENTO

Además, Difonso fue recibido por el Intendente Walther Marcolini para comprometerse a trabajar en conjunto por la reactivación del Ferrocarril Sarmiento, incorporando los avances del proyecto del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico, al Master Plan del Diputado, que busca volver a poner en funcionamiento los antiguos ramales ferroviarios de Mendoza.