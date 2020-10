Ignacio Gili quedó envuelto en un escándalo luego de conocerse que Paula Quirós fue suspendida provisoriamente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ya que se habrían constatado rastros de eritropoyetina (EPO) en una muestra tomada en marzo durante la Copa Internacional de ciclismo de montaña.

A través de sus redes sociales, el exolímpico dio su versión de los hechos en un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación:

‘Ante los hechos que son de dominio público, en los que se me acusa de haberle suministrado sustancia prohibida a una atleta que yo dirigía, es mi deber como hombre del deporte dar mi versión sobre lo realmente sucedido.

Que es cierto que para el mes de enero del corriente año en ocasión de realizar entrenamiento en altura, y de esto asumo la total responsabilidad, aconsejé y suministré a la atleta una inyección de b 12 y hierro, con el objeto de que pudiera fortalecer su sistema inmunológico.

Que mi responsabilidad la asumo al haber suministrado medicamento no siendo profesional de la medicina, pero por mi estado de salud es lo que siempre me coloco y creí que iba a ayudar a la mejor recuperación ante el esfuerzo.

Que conforme lo manifestado por la atleta fue en esa ocasión que le suministré esa medicina contaminada, ahora bien, los análisis de antidoping se hicieron en el mes de marzo, en Brasil, ocasión en que ella estaba acompañada por toda su familia, y yo como asistente y entrenador.

Que si bien la acompañé y le aconsejé sobre todo el plan de entrenamiento, jamás le suministre ningún programa de la sustancia que apareció en su análisis antidoping, y menos aun puede salir en el análisis casi tres meses después de la colocación de la vitamina (por más que hubiese estado contaminada).

Que por honor y para que la familia y autoridades no tuviesen reproches con la deportista a quien aprecio, referí ante su señor padre que me hacía cargo de toda responsabilidad y consecuencia, ahora bien, no pensé que este gesto fuese tomado con tanta saña, pretendiendo ser quien tenga la responsabilidad que no tengo, la atleta tiene 31 años, no convivía conmigo, es plenamente responsable de sus actos, jamás le suministré mas allá de esa oportunidad sustancia alguna, y la misma no era medicina prohibida o dopante.

Me encuentro a plena disposición para salvaguarda de mi buen nombre y honor en este deporte que amo, no tengo responsabilidad alguna en las acciones de mi dirigida, y ocurriré ante la justicia para deslindar toda responsabilidad‘, finaliza el comunicado.

Por su parte, Quirós manifestó ante la prensa: «No lo puedo creer. Es durísimo, pero me hace darme cuenta de que hay que saber elegir bien a un entrenador, sea como sea la situación termina siendo en parte mi responsabilidad. Lo peor de todo es pensar que no sé si fue sólo esa vez, ya dudo de todo. Lo más seguro es que me suspendan y hay esperar que sea mínimo«, continuó.

Luego contó que Gili le manda mensajes «a cada rato» para pedirle disculpas y reveló que llevarán la situación hasta las últimas consecuencias: «Tengo el apoyo de la Facimo, que me están ayudando con abogados y los comisarios deportivos van a hacer una denuncia desde su lugar porque es ilegal lo que él hizo. A él seguramente lo van a suspender de por vida y hasta puede ir preso«.