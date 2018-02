Luego de varios hechos denunciados en el mes de enero en el Departamento de General Alvear, y en varios lugares más del País, en relación al conocido “cuento del tío”, se llevaron a cabo varias investigaciones en conjunto que dieron con la aprehensión de dos sujetos involucrados en este modo delictivo.

Desde la Unidad Investigativa de Alvear se tomó conocimiento de la detención de dos masculinos en la Provincia de La Pampa, en las ciudades de General Hacha y Santa Rosa, donde se procedió al secuestro de una camioneta Citroën Air Cross. Ambos oriundos de Córdoba, e implicados en la modalidad delictiva de hechos denunciados en la jurisdicción por lo que se mantiene comunicación a fin de coordinar y establecer si existe relación conforme a investigaciones previas en el Departamento.

Desde la Jefatura Departamental se alerta nuevamente a la sociedad los puntos a tener en cuenta para la prevención de estafas conocidas como el cuento del tío, ya que es una clase de delitos cuyas víctimas en su mayoría son personas mayores.

-Los delincuentes suelen hacerse pasar por alguna dependencia pública o prestar servicio o ser bien conocidos de algún familiar;

-Se comunican mediante llamados telefónicos o se hacen presentes en el domicilio de las victimas manifestándose como empleados de alguna entidad bancaria advirtiendo el cambio de circulación del dinero, en estos casos los delincuentes intentan mantener conectada a la persona a un teléfono impidiendo que llamen a terceros para verificar si lo que indican es efectivo;

-Los obligan a recorrer diversos puntos de la Ciudad, extraer dinero de cajeros automáticos, realizar transferencias bancarias o dejar bienes o dinero requerido en diferentes lugares.

Ante tal situación, y bajo ninguna excepción, no dar información sobre los aportes filiatorios propios o de su familiares, domicilio, movilidad, números de teléfonos, etc. Cortar este tipo de comunicaciones, no abrir la puerta ni dejar ingresar ninguna persona ajena a su núcleo familiar.

Ante cualquier duda dar aviso de inmediato al 911 de emergencia.

A.C