El mendocino Juan Carlos Reveco venció anoche al bravísimo tailandés Komgrich Nantapech y allanó el camino hacia un choque mundialista por el título mosca de la FIB. Después de sortear 12 round ganó por puntos en fallo unánime (118/110, 117/111 y 120/108) en una interesantísima y vibrante eliminatoria que se desarrolló en el Polideportivo Deportistas Alvearenses. Tarjeta de Más Deportes 117/111.

El choque entre el ‘Cotón’ (38-3-0, 19 KO), excampeón mundial minimosca y mosca, y Nantapech (22-4-0, 15 KO) protagonizaron un duelo reñido donde “Cotón” estuvo abajo en el cuarto y quinto round y en los dos últimos, producto de una defensa inclaudicable del asiático. En los restantes, el malargüino estuvo más acertado que el tailandés, por lo cual le dio la victoria para lograr la chance de pelear por el título ante el filipino Donnie Nientes.

Los fallos de los jueces fueron los siguientes: Francisco Salgado, de Colombia 117/111; Omar Fernández, de Argentina, 118/110; y Gloria Martínez, de Estados Unidos, 120/108. El argentino Mario González fue el árbitro de esta pelea.

Tras la victoria, Reveco expresó: “Pasé muchos años como campeón y hubo un momento en el que tuve que aflojar un poquito, pero llegó el momento de tomar una decisión y elegí seguir viendo con hambre de gloria. Gracias a Dios estoy muy bien acompañado y voy a entrar al ring muy bien de la cabeza”.

Luego, reconoció que “Nantapech es un boxeador que va al frente, es muy aguerrido y se aguanta todo”.

Finalmente el mendocino analizó: “Sería fabuloso ganar por nocaut.Hace rato que el gancho al hígado no me da satisfacciones y sería fabuloso ganar por nocaut. Lo cierto es que he llegado a la fecha pactada mejor que otras veces y estamos listos para mañana”, concluyó Reveco, de 34 años.

“Cotón” se consagró campeón mundial minimosca AMB en 2007 al vencer a otro tailandés, Nethra Sasiprapa, por nocaut en el octavo round y perdió por puntos ante el francés Brahim Asloum.

En agosto de 2009 recuperó el cetro pero interinamente al vencer al mexicano Francisco Rojas y tras pasar a categoría mosca ganó el título interino AMB al vencer al venezolano Jean Piero Pérez, y fue campeón efectivo en febrero de 2013 al imponerse al japonés Masayuki Kuroda.

Reveco perdió el título ante Kazuto Ioka, quien lo volvió a vencer en la revancha.

En su última presentación, registrada el último 21 de abril, superó en fallo unánime al venezolano Jesús Vargas, cosechando la diadema sudamericana de peso supermosca.