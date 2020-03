El Departamento de General Alvear ha formado un Comité de Emergencias Municipal integrado por el Intendente Walther Marcolini, el Director de Defensa Civil Adolfo Balverde, el Jefe de Policía Modesto Bravo y el Director del Hospital Enfermeros Argentinos.

Estos funcionarios representantes del COEM brindaron información sobre las últimas medidas tomadas para prevenir la expansión de la pandemia del Coranavirus.

Walther Marcolini, Intendente de Alvear, expresó: “necesitamos que las personas permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible, el estado puede hacer todo lo posible para prevenir la pandemia, pero si la gente no obedece las medidas no hay virus que se detenga. Es importante que se entienda que no estamos de vacaciones”.

“Desde este martes junto a la policía vamos a controlar las plazas y espacios públicos, la gente no puede ir con los niños a esos lugares, también se van a revisar muy bien las fiestas privadas, las personas deben entender que tienen que permanecer en sus casas. Todos aquellos que hayan llegado de países donde está el virus, es obligatorio hacer la cuarentena de 14 días, deben entender que es obligatoria”, explicó el Jefe Comunal.

«Todas las iglesias, lugares de culto, gimnasios y clubes van a estar cerradas, seremos muy rigurosos con los controles, la gente tiene que entender que deben permanecer en sus casas. Los adultos mayores deben entender que no necesitan ir al banco, vamos a comunicarnos con los gerentes de los supermercados por la aglomeración de la gente y a las farmacias se les ha autorizado que amplíen sus horarios”, subrayó Marcolini.

«Quiero agregar– indicó el Intendente- que la Agencia Nacional de Licencias de Conducir propuso cerrar todos los cursos de licencia de conducir y en conformidad con esto el Gobernador Suarez decretó la no realización de ninguna multa a todos aquellos que tengan su licencia vencida desde el 1 al 31 de marzo, también las oficinas permanecerán cerradas”.

Por su parte, Fabio Gómez Parra, Director del Hospital Enfermeros Argentinos, agregó: “quiero informarles que la atención del hospital sigue siendo normal, lo que ha cambiado es la atención de los consultorios, lo que le pedimos a la gente es que asista al hospital si tiene una urgencia, y que aquel que tenga mutual que haga uso de su obra social y de su médico de cabecera, ya que el hospital está abocado a esta pandemia”.

“También les solicitamos que no se dejen llevar por las redes sociales ya que el hospital emitirá comunicados oficiales, tanto como la Municipalidad de General Alvear”, finalizó Gómez Parra.

Quien también participó de la conferencia conjunta fue el Jefe Departamental de la Policía, Modesto Bravo, y sobre el rol de la fuerza policial en esta cruzada mencionó: “estamos haciendo todos los controles en los ingresos al Departamento, pero es muy importante que la gente no esté en los espacios públicos, para eso habrá controles y esperamos la colaboración de la gente y en especial de los jóvenes en la noche, no pueden permanecer en el boulevard”.

Publicado por General Alvear Mza en Martes, 17 de marzo de 2020

F.B.