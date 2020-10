Fue en la Asamblea N°99 realizada de manera virtual durante este jueves, de la cual participó el director General de Escuelas, José Thomas.

El director General de Escuelas, José Thomas, participó este jueves, en videoconferencia, de la Asamblea N° 99 del Consejo Federal de Educación, que posibilitó establecer, por unanimidad, el marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el actual contextos de pandemia.

El documento consiste en indicadores epidemiológicos complementarios al protocolo marco aprobado en el mes de julio que permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.

En ese sentido, se aprobaron diferentes protocolos específicos para definir la reanudación de las actividades presenciales en las escuelas. “Este borrador lo hemos recibido el miércoles por la mañana, y hemos tenido que trabajar rápidamente en su tratamiento, y lo que tiene de positivo es que le otorga autonomía a las jurisdicciones para poder, así, tener su mapa de trabajo”, explicó Thomas.

“Esto es bienvenido, y nos pone en una situación de coordinar acciones con el Ministerio de Salud para lograr llevar adelante estos criterios y estar preparados para cuando podamos tener algún tipo de presencialidad”, agregó el titular de la Dirección General de Escuelas.

No obstante, Thomas dejó en claro que Mendoza no se encuentra actualmente en condiciones de alcanzar algún tipo de presencialidad y no hay fecha confirmada de regreso a las aulas en nuestra provincia, no obstante manifestó que si se mantiene el amesetamiento y una posterior disminución de contagios por COVID-19, se espera sí tenerlo antes de fin de año, aunque no de una manera masiva y sí para favorecer a aquellas trayectorias de alumnos más débiles, y de los estudiantes secundarios de 5° año de Orientada y de 6° año de escuelas técnicas.

La evolución de la pandemia por COVID-19 es muy dinámica y requiere, constantemente, adoptar nuevas medidas que permitan minimizar los riesgos de convivir con el virus. La toma de decisiones debe ser abordada de manera multidisciplinaria, por cada una de las jurisdicciones, teniendo en cuenta las condiciones y cumplimiento previo de los nueve puntos elaborados por los especialistas de salud, que a continuación se enuncian:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de Salud y Educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.

Indicadores Epidemiológicos

Estos indicadores se articulan con los nueve puntos anteriormente expresados, debe analizarse la situación en general y los indicadores por si solos no determinan el estado de la situación.

Bajo riesgo: reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades en el marco del protocolo y lineamientos establecidos en la Resolución CFE N° 364/2020 y otras especificaciones.

Mediano riesgo: actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas preferentemente al aire libre; actividades presenciales de cierre del año para estudiantes del último año de nivel primario y de nivel secundario.

La vuelta a clases presenciales progresiva solo será posible en los distritos que registren bajo riesgo y deberán cumplirse los nueve puntos enunciados y las condiciones institucionales y sanitarias previstas en el protocolo marco aprobado el 2 de julio. En relación a las actividades de revinculación, serán posibles en aquellas zonas que presenten un grado de riesgo medio.

