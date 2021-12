Omar Alonso aseveró que el Concejo Farmacéutico abonará la primera quincena de la deuda que Osep tiene con el ente que representa con el fin de no cortar la entrega de medicamentos a los afiliados de la obra social estatal, que se comprometió a devolver el dinero.

En diálogo con F.M. Viñas, Alonso reafirmó que ‘la obra social OSEP no se va a suspender‘ basándose en que desde Osep ‘hay una promesa de pago y un nuevo convenio que se viene‘. En la misma línea subrayó que a los farmacéuticos ‘le están adeudando agosto, septiembre, octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre‘.

El colegio farmacéutico decidió con fondos propios pagar la primera quincena o una parte del mes de agosto, cifra que oscila los $70 millones: ‘La OSEP se ha comprometido a devolver esa plata e ir pagando lo que resta del año en las próximas dos semanas‘, confirmó el representante del Colegio Farmacéutico, quien resaltó que Osep atraviesa una difícil situación económica.

‘Entendemos que hay muchos que no pueden conseguir los medicamentos porque hay que tener el dinero y no lo tienen‘, agregó, y sostuvo que comprenden la situación ya que ‘está en juego la salud y los medicamentos. Se que hay gente con tratamientos que no se pueden suspender al igual que los medicamentos. No es un problema de los farmacéuticos sino económico‘.

Finalmente, manifestó: ‘Son meses donde el farmacéutico sigue entregando medicamentos y no tiene el retorno del dinero que hay puesto para adquirir el medicamento pero pese a eso nosotros vamos a seguir‘.