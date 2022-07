Actualmente General Alvear es el único departamento de provincia que está trabajando en un consejo de seguridad. Si bien esto esta estipulado por la Ley 6721 creada y promulgada hace años nunca fue puesto en funcionamiento un consejo de seguridad, por este motivo en la actualidad General Alvear se encuentra trabajando en este establecimiento, en la anterior gestión estuvieron a cargo de un ministerio de seguridad pero por diversos problemas no se llevo acabo en su totalidad.

Por su parte Víctor Ureta (Coordinador del Consejo de Seguridad) se hizo presente en una nueva emisión de Puntos de Vistas y se adentro en el tema acerca de las decisiones que se toman: «La función mía es estar en permanente contacto con la comunidad y ser un intermediario atreves de las instituciones ya sea en la policía, consejo deliberante, mi tarea netamente es municipal, mi vinculo es con el secretario de gobierno», aclaró el actual coordinador.

Además también introdujo que la última reunión que se realizo tuvo lugar en el distrito de Bowen: «El martes pasado estuvimos en la biblioteca de Bowen por requerimiento de la gente relacionado con los distintos hechos que se están viviendo allí, lamentablemente es un área sensible que me toca llevar adelante pero lo bueno es que la sociedad me convoca y es una herramienta mas que tienen para ser escuchados frentes a las autoridades». Incluso demostró que la presencia de grandes autoridades es una clave positiva de apoyo debido al compromiso que establecen en reuniones de este tipo.

A su vez quedo planteado la mayor demanda que reclama la población: «La violencia de genero a tomado mucho auge en las estadísticas no dice lo contrario, los delitos comunes bajaron porque la gente al estar en pandemia no salía de su casa, hoy por hoy la ciudadanía nos reclama la cantidad de delitos que hay en las propiedades». Cabe destacar que también se hablo acerca de los menores en la delincuencia «El tema menores sin dudas en un tema aparte y volvemos a tocarlo realmente no tenemos soluciones, es un tema que no se debería escapar, nuestra gente que trabaja en leyes debería darle la importancia que se merece, se debe bajar la imputabilidad pero recordemos que hasta los 16 años años el menor es totalmente inimputable». De 16 a 17 años existe algunos lugares donde los menores pueden ser remitidos además destaco que hoy por hoy el trabajo con menores es grave.

Asimismo se aclaró el tema que conlleva las estadísticas que salieron a la luz: «Nosotros recordemos que con el nuevo código de procedimiento de la policía no puede llevar acabo una investigación que antes se hacia, antes el policía recibía la denuncia e inmediatamente estaba tomando conocimiento de todos los indicios, hoy la denuncia la recibe el ayudante fiscal y el es responsable de emanar todas las directivas», añadió en dialogo con F.M VIÑAS Víctor Ureta.

Ludmila Lucero.