La historia de la Bodega Faraón es interesante en todo sentido; desde su construcción y proceso de vanguardia en la elaboración de vinos, como su aporte histórico y cultural. Se trata de una bodega ubicada en el sur mendocino, precisamente en Los Compartos, General Alvear, que funcionó desde 1905 hasta 2012. Espacio que hoy, a través de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Luis Borsani se convirtió en Monumento Histórico Nacional. La iniciativa, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, fue aprobada este miércoles por el Senado de la Nación.

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini -motor de la iniciativa desde un comienzo- tuvo en cuenta la importancia de tal emblema para nuestro departamento y toda la provincia de Mendoza. También la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos está comprometida en la puesta en valor de la Bodega Faraón y en realizar sus aportes materiales y técnicos para su revalorización, ni bien entre en vigor la Ley.

El valor histórico y cultural que tiene este inmueble es relevante. Recorrer sus instalaciones, que aún se mantienen en pie y funcionan justamente como espacio turístico y cultural, es una experiencia muy recomendable. “Que el Congreso apruebe este proyecto de ley que presentamos es realmente muy gratificante. Poner en valor a la ex Bodega Faraón ayudará a proteger el patrimonio vitivinícola cultural de Alvear y de Mendoza. En especial, con esta iniciativa trabajada junto al intendente Marcolini hemos querido revalorizar patrimonialmente el por entonces innovador sistema de Vasijas de Descube Automático y Cubas de Vinificación Continua”, expresó el diputado Borsani, recordando que fue el Ing. Víctor Cremaschi, hijo de Anselmo y Antonieta Cremaschi, quien en abril de 1948 patenta a nivel mundial el novedoso sistema de vinificación.

La ex Bodega Faraón representa una época de la industria vitivinícola. Esto no sólo está reflejado en las cubas cónicas y los gigantescos fermentadores continuos de hormigón, que todavía pueden verse en el lugar, si no también en su original diseño, inspirado en la evolución de la vinificación.

Muy imponente es la figura del faraón. “El muro que está detrás del faraón alberga un friso de 3 metros de altura en piedra que tiene plasmada la historia de cómo los egipcios ofrendaban el vino a los faraones. Fue en 1952 cuando Víctor Cremaschi la bautiza como Faraón, porque quería que una figura destacada representara la bodega. Él era amigo de dos estudiantes de arte: Mariano Pagés (escultor) y Carlos Alonso (pintor). A Pagés le pagó un viaje a Egipto para que tomara las medidas y formas de Ramsés II y lo construya (tal cual está hoy). El rostro del faraón, es la cara de Don Víctor a los 52 años. Alonso pinta los murales”, cuentan los guías del lugar.

“Esta Ley declara a la bodega Faraón Monumento Histórico Nacional, en el marco de la ley 12.665 (Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos)”, destacó el legislador nacional por Mendoza, Luis Borsani.

Asimismo, el proyecto hoy aprobado no sólo incluye la puesta en valor de la bodega como multiespacio cultural, sino también contempla albergar un museo del vino, una bodega boutique y talleres de arte. Al igual que la futura construcción de un anfiteatro, una galería de arte y un paseo de artesanos. “Todo esto con el fin de fomentar la cultura, el enoturismo y ampliar el circuito de los Caminos del vino”, cerró el diputado de la UCR.

Por su parte el Jefe Comunal compartió la buenanueva en su cuenta de Facebook:

«Nos complace informar que hace minutos el Senado de la Nación aprobó por unanimidad, el proyecto para que Bodega Faraón sea Monumento Nacional.

Agradecemos al Diputado Luis Borsani por la presentación del proyecto y a los senadores Pamela Verasay y Julio Cobos por acompañar hoy a la aprobación del mismo para que a partir de hoy ya sea Ley que nuestra Bodega Faraón es Monumento Nacional.

Agradecemos también la labor de la Arquitecta Mariana Carbó para lograr este importante objetivo»

F.B. (F.M. Viñas).