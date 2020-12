Durante la mañana de este martes el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto General y Cálculo de Recursos para el año 2021 alcanzando los $1.680 millones y la Ordenanza Reglamentaria y Tarifaria que fue fijada con un incremento del 30%.

La pauta de gastos del entrante año que envió el Ejecutivo Municipal al cuerpo legislativo local tuvo el acompañamiento del Bloque Frente de Todos ya que se necesitaba mayoría especial (2/3 del cuerpo) aunque la autorización para el endeudamiento por $100 millones destinado a renovar el parque automotor y recambio de luminarias se redujo a la mitad.

F.M. VIÑAS dialogó con Pablo Longo, presidente del Bloque UCR-FCM, Ariel Andrés, presidente del Bloque FDT, y Daniel López del Bloque Pro, luego de una sesión exprés donde cada bancada ya había expuesto sus dudas y pretensiones a los funcionarios del gabinete municipal, quienes visitaron a los ediles los últimas semanas.

‘Si bien se pretendía un plan más ambicioso de poder comprar más maquinarias y camiones se llegó a un acuerdo con la oposición quienes accedieron tomar financiamiento por $50 millones‘, destacó Longo, quien en la misma línea subrayó: ‘No entiendo algunos de los cuestionamientos verbales que hicieron al final porque debemos centrarnos en el mismo objetivo que es un presupuesto acorde, sensato y responsable que permita el normal funcionamiento del Municipio‘.

Por su parte, el concejal justicialista Ariel Andrés se refirió al acuerdo logrado y el apoyo al presupuesto 2021: ‘Esto que se ha visto reflejado es lo que veníamos trabajando con el Ejecutivo y el bloque oficialista porque somos una oposición que no pone palos en la rueda aunque nos vamos a expresar firmemente en lo que no coincidamos. Hablamos con el Sr. Intendente y le dijimos que el presupuesto es elevado ya que el ejecutado el año pasado no llega a los $900 millones y ahora lo supera ampliamente‘.

‘Creemos en el diálogo. Nuestro Intendente nos pidió una mano y nosotros estamos para apoyarlo siempre en beneficio de los alvearenses’

Asimismo, Andrés analizó: ‘Las áreas que a nuestro entender son para que Alvear tenga otro vuelo pensando en el desarrollo es poco como el Área de Agricultura, Ganadería y Faena que es el 1,5% de aumento, Turismo el 1% y Educación el 1,3%. Estamos dándole las herramientas el Ejecutivo tanto en el presupuesto como en el endeudamiento par ala compra de maquinarias para beneficiar a nuestros vecinos‘.

Finalmente, Daniel López (Bloque PRO) manifestó: ‘Logramos un despacho único y aprobación por unanimidad, como resultado de un año conmovedor en todo sentido. Desde la política el mínimo gesto que debíamos tener, acorde a las circunstancias, es trabajar por los vecinos en un contexto complejo‘.