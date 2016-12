Este martes el Concejo Deliberante llevó adelante una Sesión Especial prevista para dar tratamiento al Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos Ejercicio 2017.

Con el total de 6 votos de los Concejales quedó aprobado el primer despacho y de esta manera el Poder Ejecutivo iniciará el 2017 con su presupuesto en funcionamiento. El mismo es de la suma de 496 millones para el Ejercicio Financiero del próximo año.

Al no haber consenso para la emisión de un solo despacho, el Bloque PJ-FPV realizó durante la sesión la exposición de su posición de manera oral. La Concejal Myrna Osorio expresó que “faltó nuevamente el aporte de información, que debieron hacer los diferentes funcionarios del ejecutivo sobre diferentes partidas del presupuesto”. Por eso consideraron que era apresurado aprobar un presupuesto que todavía no tenía el debido trabajo en Comisión de Hacienda del cual ella es presidenta.

Desde el Bloque Demócrata el edil Ramiro Zaragoza votó la aprobación de este presupuesto. Y de igual manera lo hizo el Concejal PRO, Sebastián Martínez Barón. Quien también pronunció sus fundamentos para votar la aprobación de esta ordenanza explicando que “El presupuesto es el quehacer diario de una comuna, es la limpieza, el barrido, el mejoramiento de las calles, el asfalto. Y las obras a donde justamente se destinan muchos millones de pesos, son obras proyectadas a futuro y para qué General Alvear crezca. Por eso yo voy a acompañar la aprobación del presupuesto, convencido de que Alvear va camino a despegar”.

Finalizada la Sesión, el Presidente del Cuerpo Legislativo Pablo Longo informó la aprobación de esta pieza legal en los medios de comunicación y expresó que “Fue un mes largo de mucho trabajo, de distintas reuniones en donde se intento brindar toda la información y por ahí los argumentos que utilizan desde el Bloque Justicialista para la no aprobación no son verdaderos. Dicen que es falta de información, pero como todos ustedes lo pudieron ver a lo largo del mes hemos realizado distintas reuniones, con la presencia de funcionarios, secretarios, directores y hasta gente del sindicato”.

Por otro lado, Longo detalló que “el presupuesto 2017 cuenta con un plan de obras que le puede dar desarrollo y mejoras al departamento. Hoy no pudimos darle la herramienta del endeudamiento que estaba destinada a la compra de maquinarias que hacen a los servicios que debe brindar el ejecutivo y termine en beneficios de los vecinos, porque no teníamos los votos de la oposición. Por eso eliminamos ese artículo para poder aprobar esta ordenanza”. Y agregó que “En el caso de Viviendas, no hay partidas incluidas en este presupuesto municipal, porque sabemos que es dinero que no se incluye en un presupuesto municipal porque son fondos que vienen de la nación y provincia.