Ariel Andrés, en representación del Frente de Todos, considera que son escasas las últimas medidas tomadas mediante decreto para frenar los contagios de coronavirus. Pidió más restricciones para controlar la circulación y la suspensión de las clases presenciales.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el concejal Ariel Andrés criticó las recientes restricciones que aplicó el Intendente Walther Marcolini. «La única medida que no la habíamos visto hasta el momento era el cierre absoluto de Alvear y alrededores. Nos quedamos muy sorprendidos porque vemos que la realidad de nuestro departamento es cada vez más crítica», opinó. Por esa razón, planteó: «No se qué están esperando los que toman decisiones para cuidarnos a todos los alvearenses».

Asimismo, aseguró: «Esperamos tanto del señor intendente, como del gobernador, que hagan realmente reducir al mínimo e indispensable la movilidad en el departamento». En este sentido, pidió la suspensión de las clases presenciales: «Los docentes no dan más. Y que por 15 días todos los chicos vayan a la virtualidad, no se pierden 15 o 10 días de clases, se van a perder 5 por el formato de burbujas. Nos hace mucho ruido que José (Morán) no escuche al gremio que pertenece, sabiendo que los docentes están desesperados».

Por otro lado, también se refirió a la situación del sistema sanitario. «Los directores del Hospital ya dijeron que la cepa ‘manaos’ tiene alta letalidad y lo estamos viendo. Se nos están muriendo alvearenses todos los días y esta cepa no distingue entre jóvenes y adultos. Los docentes no dan más, los médicos están al borde del colapso. Yo hablo con todos y me dicen los mismo, y ya vimos que las camas con oxígeno y de terapia intensiva están al límite de ocupación», afirmó el concejal.

Por último, apuntó directamente al oficialismo por la negativa ante el pedido opositor de un pedido de sesión especial. «Hoy tendríamos que estar los 10 concejales debatiendo. No entiendo si es una bajada de línea de Larreta, de Cornejo o qué está pasando, pero cuidémonos y cuidemos a los alvearenses. Esta decisión e negarse a hablar me parece que es una mala actitud en una situación de catástrofe en el departamento», cerró Andrés.