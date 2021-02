Pedro Constanzo, a días de asumir como Comisario, aseguró que los miembros de la Policía hacen un importante trabajo para prevenir hechos de inseguridad en el departamento, pese a los delitos que afectan a los vecinos. Además pidió colaboración de los medios y la sociedad en general para tomar medidas de prevención que favorezcan la disminución de hechos delictivos.

En diálogo con FM VIÑAS, Pedro Constanzo habló sobre los delitos en General Alvear y reconoció los problemas de inseguridad que ha tenido el departameno en el último tiempo. «Principalmente a fin de año hubo delitos contra la propiedad, en Ciudad y en distritos. Y llama la atención por la tranquilidad que hay en General Alvear, por lo que muchas instituciones, medios y la misma sociedad quiere que se mantenga«, declaró el el Comisario y aseguró: «Desde la parte que interviene en seguridad, se trabaja y muchas veces hay esfuerzos que, como se previenen, no se contabilizan«.

En este sentido, también mencionó los condicionantes que han tenidos los efectivos para realizar su trabajo durante el 2020. «Venimos de un año de pandemia en el que el personal tuvo que redoblar esfuerzos en tareas como formar a la gente para que tomen distancia en el banco, obligarlos a que usen el barbijo o controlar que salgan las personas a las que le coincidía el número de DNI», enumeró, y aclaró: «La Policía cumplió pero son cosas que el ciudadano común tiene que hacer».

Ante estas situaciones, Constanzo pidió colaboración para facilitarle el trabajo a las fuerzas. «Quiero pedir a los medios que ayuden a prevenir, especialmente en estafas como las que hubo en este último mes, en distintas modalidades. También hay otros delitos que se pueden evitar y/o accidentes de tránsito, y hay que lograr que la gente tome medidas preventivas». Asimismo, se hizo cargo del rol que le corresponde y expresó: «Junto con las especialidades y las comisarías vamos a tratar de brindar las prevenciones necesarios para que los delitos no ocurran».

Y pasando de la prevención a la solución de hechos delictivos, explicó: «Hubo un cambio del Código Procesal Penal en 2017, por el que se necesita que la víctima o un testigo haga declaraciones. Muchos no quieren declarar para no comprometerse y por eso no puede avanzar con la investigación del hecho». Por otro lado, también apuntó contra quienes indirectamente son cómplices de delitos: «Tenemos un grave problema con gente que compra cosas robadas, como bombas de agua». De esta manera, reiteró el compromiso para trabajar en pos de la seguridad de los alvearenses y pidió colaboración para hacerlo.

•L.A.