Pedro Constanzo explicó los inconvenientes que tienen de movilidad en la Comisaría 14, ya que asumió con 9 de 17 movilidades con desperfectos mecánicos, para justificar la demora para actuar en algunos casos. Por otro lado, pidió penas más duras para estafas y encubrimientos mediante la compra de bienes robados».

En el programa ‘Puntos de Vista’, de FM VIÑAS, el Comisario Pedro Constanzo dio detalles sobre los problemas de movilidad que tiene la policía en General Alvear, comenzando por el caso del asalto en Bowen ocurrido el pasado viernes: «Vi la nota de un robo en Bowen, en el que la víctima decía que la movilidad tardó más de 40 minutos en llegar a su casa. Yo estaba escuchando la frecuencia cuando ingresó la llamada y la única movilidad que hay en Bowen (también hace desplazamientos a Canalejas) venía trasladando detenidos hacia Alvear, porque eran imputados, y por eso tardaron».

Y a partir de este ejemplo, explicó la situación general de la Comisaría 14 y sus dependencias. «Cuando me hice cargo de la Seccional, de los 17 móviles habían 9 que estaban con desperfectos mecánicos. Hemos reparado cuatro y esta semana vamos a arreglar dos en Villa Atuel y en Bowen tenemos que arreglar otra qe le corresponde a Corral de Lorca y Canalejas». En este sentido, agregó: «Por ahí no se cuenta con fondos para reparar los móviles, escasean los recursos propios de Comisaría y hay que pedir ayuda a otras dependencias».

Debido a estos obstáculos, argumentó: «Esto es para que sepan que los móviles no demoran en llegar porque no quieren ir, sino porque están complicados». Y para cerrar, agregó otro condicionante que hace más difícil llegar a los lugares en los que tienen que intervenir: «Estamos tratando de tomar nuevamente un médico de policía, porque desde el fallecimiento del Doctor Nodari, no hemos tenido médico en la Comisaría y eso es importante porque ya no habría que ocupar un móvil para llevar un lesionado al Hospital. Son detalles que hacen ocupar los recursos en otra cosa».

Por otro lado, Constanzo se metió en la prevención del delito, enfocándose en los cómplices de robos mediante la compra de los bienes sustraídos. «Hay que agravar las penas para el encubrimiento de un delito contra la propiedad. El año pasado lo hablé con un legislador de San Rafael», aseguró, y con respecto al ‘cuento del tío’, agregó: «También hay que aumentarlas para estafadores cuando son a adultos mayores. Es algo que pasa en todo el país y habría que hacer un programa nacional».

Por último, con respecto a quienes encubren delitos, adhirió: «El que compra robado debe tener la misma condena que quien comete el delito. Hemos hecho muchos allanamientos a quienes delinquen y las cosas nunca están en sus casas, ellos roban para vender y las cosas no la sacan del departamento». Y recurriendo a ejemplos de casos locales, cerró: «Nos ha pasado de encontrar que han comprado un televisor, bomba de agua y motos a precios muy bajos. Y hemos tenido incluso casos de robos por encargue. Si se soluciona esto, el delito no va a desaparecer, pero va a ser menos».