El Club Unión Social y Deportiva Bowen cumplió 39 años de vida y lo celebro con este posteo en Facebook:

“Cada año que pasa más me seduces, cada año que cumples más me atraes. Eres la pasión eterna como las sonrisas que me arrancas cada vez que te veo y las ganas de vivir que crecen con mi pasión por ti. Brindemos por un año más de vida.

Vamos Deportivo Bowen. Gracias a quienes hace 39 años lograron la tan ansiada Unión Social y Deportiva Bowen y los que han hecho y hacen que la institución crezca año tras año.

! Feliz Aniversario! ”

A.C