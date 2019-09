En la tarde ayer, el candidato a vice gobernador por el Frente Cambia Mendoza / UCR y actual Intendente de Junín Mario Abed, visitó el departamento, presentando algunos ejes de gestión en caso de llegar a la gobernación. En la jornada también se reunieron con agricultores, empresarios y vecinos.

“General Alvear es un departamento muy parecido al nuestro” manifestó Abed en relación a Junín, “hemos venido trabajando mucho con Walther donde vemos nuestras distintas y parecidas realidades”.

El candidato a vice gobernador resaltó el trabajo desarrollado en el departamento que comanda y como lo replicaría en el resto de la provincia tal es el caso de energías renovables, aprovechamiento de los residuos, poniendo de ejemplo ladridos para las viviendas con 80% de PET, casas entregadas con sistemas de energías renovables, tejas de plástico reciclado para los techos.

“Todos estos avances los queremos replicar en la provincia. En materia de Asociativismo de General Alvear tenemos mucho para aprender”, indicó.

Otro de los puntos destacados en materia de riego, es la construcción de reservorios de agua por parte del municipio en conjunto con productores asociados para mejorar la disponibilidad y tecnificación del riego.

“Siempre que hay abuso, el estado tiene que estar” señaló en referencia a la compra de vino por parte del estado provincial para “subir el precio”.

En relación a Portezuelo y el trasvase del Río Grande al Atuel, Abed sostuvo que “no hay trasvase si no hay dique, como podemos hablar de transvase si todavía no comenzamos a hacer el dique. Sin lugar a dudas el aprovechamiento del agua, pero lo que no se dice es el aprovechamiento energético que automáticamente la provincia va a salir a cobrar esa energía”

En la recta final de la campaña electoral Marcolini aprovechó para hacer una serie de anuncios referidos a la Escuela Especial Raúl Alfonsín, Ana María Polito de Fiondella, solicitando a la dupla Suarez – Abed, sus construcciones en el predio de Ugacoop complementando el polo educativo con el nuevo edificio de Ugacoop, IES Salvador Calafat y Escuela Alberto Williams, anunciados por el Gob. Alfredo Cornejo.

Entre las prioridades que Marcolini le habría hecho llegar a los candidatos figuran el gas natural para Alvear y San Rafael; la Ruta nacional 188 Alvear – Malargüe; la juguera, proyecto encaminado en el BID “faltando el empujón final”.

Por otra parte teniendo en cuenta la crisis hídrica “hemos elevado la posibilidad de que el gobierno solicite financiamiento a 25 años a los organismos de créditos para dárselos a los productores y conseguir poner riego por goteo en todas las fincas que estén en situación productiva y que se puedan cobrar a valor producto”.

A.C.