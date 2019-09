En la recta final de la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de septiembre el Candidato a la gobernación Rodolfo Suarez (UCR – Cambiemos), visitó el departamento para acompañar al actual Intendente Walther Marcolini.

En la mañana de este martes llegó Rodolfo Suárez a nuestro departamento para mantener reuniones de importancia para el sur de la Provincia, durante la visita el candidato a la Gobernación dialogó con vecinos para conocer a fondo las necesidades de Alvear. En este sentido el candidato a intendente Walther Marcolini hizo saber que se está trabajando en una agenda de grandes temas estructurales y en aquellos más pequeños pero que son fundamentales para la evolución de un departamento.

Entre los temas que ambos candidatos pusieron sobre la mesa se centra en el gasoducto La Mora – Alvear – San Rafael con gas Andes, un tema que está en el tope de las prioridades, como así también la necesidad de transformar la Ruta 188 Alvear – Malargüe en el gran segundo corredor bioceánico de la Argentina con salida al Paso Pehuenche.

Otro tema central para el departamento es la juguera para jugos naturales que ya se presentó en el BID, haciéndolo crecer de manera anual: “Estos son tres de los grandes temas pero también planteamos el Ferrocarril Sarmiento, que no es un tema del Municipio ni de la Provincia, pero tenemos que realizar acciones conjuntas ante la Nación para su reactivación, otro punto es el riego intrafinca, como así también poner en la agenda del Gobernador la ejecución de los Parques Solares Fotovoltaicos” manifestó Walther Marcolini.

Asimismo aparecen otros temas como el proyecto de Ley, presentado por la Diputada Maricel Arriaga, para la construcción de una Subcomisaría en Barrio San Carlos, las cámaras de seguridad en forma conjunta y otros.

Por su parte el candidato a Gobernador Rodolfo Suárez se refirió a las posibilidades ciertas que tienen estos proyectos de concretarse: “Todo se trata de gestionar y hacerlo bien, si hay buenos gobiernos, los proyectos pueden concretarse poco a poco” manifestó. El objetivo es trabajar en un sistema de inversión pública como se hace en los grandes países del primer mundo, de forma tal que se priorizarán las obras a medida que se consiga el financiamiento: “Esto quiere decir que en Mendoza no vamos a gastar mal el dinero, como se hizo en el Gobierno de Paco Pérez, que se construyó un estadio que no se usa para nada” explicó Suárez.

En cuanto a la campaña, el candidato del Frente Cambia Mendoza aseguró que: “La gente valora lo que se hizo en cada una de las comunas en cuanto a justicia, seguridad, educación, salud y obra pública, que puede verse en cada punto que uno recorre y que genera mano de obra genuina. Eso es lo que nosotros queremos continuar, un Estado bien administrado y en orden” dijo Suárez quien invitó a los alvearenses a acompañar a los candidatos del Frente Cambia Mendoza el próximo 29 de Septiembre.

¿LA PROVINCIA ESTÁ ENDEUDADA?

“La provincia tiene una deuda desde hace muchos años que comenzó con la caída de los bancos provinciales Mendoza y de Previsión. La oposición plantea que la provincia está endeudada. En dólares nosotros tenemos una deuda menor a la de 2.015, obviamente que en pesos no es la misma”, sostuvo el actual intendente de Capital. “La deuda no es mala ni buena, depende de para que se tome. Si uno toma deuda para hacer una fiesta es una cosa, si se toma para hacer una habitación tiene otro sentido”, agregó.

Por otra parte señaló, “he propuesto que el Gobernador tenga un despacho en el sur y que atienda uno o dos veces en el sur provincial”.

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO

Respecto al boleto estudiantil gratuito, planteado por la candidata Anabel Fernández Sagasti sostuvo “no hay nada gratis, alguien lo paga. No lo paga el gobierno lo pagan los contribuyentes, lo paga la gente que trabaja con sus impuestos”.

“Para que las cosas sean serias tenemos que ir hacia un sistema donde el que no pueda pagar no pague, pero el que lo pueda pagar que lo pague. No puede ser gratuito para todos”, haciendo mención que para estudiantes primarios el boleto se subsidia al 60%, mientras que secundario y superior es del 50%.

AGRO

“La macroeconomía nos pega fuerte, esa es una realidad”, indicó, a la vez que resaltaba que desde el gobierno de Alfredo Cornejo se comenzara con recuperar la lucha antigranizo, combatir la Lobesia Botrana, subsidio de riego y seguro agrícola.

“Tenemos que salir del paradigma de que con el mercado interno alcanza y salir a vender alimento al mundo. Para eso tenemos que salir a buscar mercados y mantenerlos, agregarle valor a la producción primaria para ser más competitivos”, destacando en este sentido la necesidad de avanzar en el riego intrafinca, reservorios y otras herramientas.

ABORTO

“Estoy absolutamente en contra del aborto” sostuvo.

LEY 7.722

“Tenemos que hacer minería en aquellos lugares donde haya consenso social, cuidando nuestros acuíferos y sobre todas las cosas con estrictos controles”, completó.

A.C.