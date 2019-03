Los motores del Ca Nav volvieron a rugir en General Alvear. En esta ocasión se recorrió la Ruta 188 poniendo en valor esta importante traza fundamental para el paso bioceánico. La competencia había comenzado el día viernes con la largada simbólica y la posterior primera etapa que surcó duros terrenos locales.

Miles de personas se hicieron presentes para participar de este importante evento que ya transita su tercera edición en nuestro departamento. Luego se largó la competencia desde el Víctor García, cubriendo 140 kilómetros hasta Soitué.

Más de cien vehículos largaron en esta primera etapa, distribuidos en nueve categorías Rally Raid y cinco de Navegación, totalizando más de 150 participantes entre pilotos y navegantes oriundos de 16 provincias argentinas y chilenas.

Una vez en el punto de llegada, los competidores realizaron treinta kilómetros de enlace hasta el vivac ubicado en el Polideportivo. Los pilotos destacaron la dureza del recorrido, que si bien es el más corto de esta competencia, representa un verdadero reto para los competidores.

Durante la segunda etapa, el primer vehículo partió cerca de las 7:30 hs, los competidores luego se dirigieron a las Dunas de El Nihuil, pasaron por Ruta 180, Río Malo, hasta llegar al Polideportivo Malargüe.

Ayer lunes la caravana regresó hasta nuestro departamento poniendo fin a esta dura competencia. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Polideportivo.

La 1ª fecha del Campeonato Argentino de Navegación con el Rally Raid Ruta 188 finalizó con éxito tras la llegada de los cerca de 110 competidores a nuestro departamento, tras unir Malargüe con Alvear por Ruta 188. Esta etapa que fue de gran velocidad, los pilotos aprovecharon para desarrollar toda la potencia de sus vehículos, a pesar de la advertencia previa sobre el riesgo de romper neumáticos, por el peligro que representaban los sectores con piedras filosas.

Esta última etapa fue del agrado generalizado de los pilotos, que tras los 356,20 kms, fueron recibidos con aplausos del público presente en la llegada en Gral Alvear. De las 8 categorías RR del Ca Nav, 6 de ellas mantuvieron al líder de la Etapa 2, que tras otro sólido trabajo, pudieron ratificar su liderazgo y traducirlo en victoria.

Nuestro departamento demostró nuevamente estar a la altura de las circunstancias, tanto en el plano organizativo, turístico y de convocatoria, reafirmando su condición de anfitrión de grandes eventos deportivos. MOTOS En M1 y M2, quienes venían liderando desde ayer, David Tieppo (KTM 450 Rally#10) y Juan Pereira (Yamaha 450 #31), lograron quedarse con la victoria. En Moto 1 el ganador de la etapa fue Pablo García (KTM 450 Rally #15, sin embargo el mendocino no pudo sacar la diferencia necesaria para derrotar al piloto de Casilda, y de esta manera Tieppo fue el ganador de la General con un acumulado de 13h46m50s, contra las 14h09m14s de García. El bonaerense Joaquín Debeljuh (Beta 430 #3) completó el podio con 17h43m12s. En Moto 2, Juan Pereira ganó la etapa 3 y de esta manera se aseguró la victoria en la categoría. El sanrafaelino acumuló 11h32m29s, dejando al neuquino Guido Aiello (Kawasaki 450 #34) como escolta con un registro de 12h09m37s mientras que en tercer lugar se ubicó el piloto local Cristian Gandini (Suzuki #49) con 13h12m11s

CUATRICICLOS

El cordobés Andres Frini (Yamaha Raptor 700 #52) fue el ganador de la etapa y de esta manera se queda con la victoria en Q1 con un tiempo acumulado de 9h54m05s, en un final electrizante y cabeza a cabeza con el mendocino Daniel López (Yamaha Raptor 700 #53) que finalizó solo a 4:49 min del ganador. El podio lo completa el piloto de Tupungato, Francisco Moreno (Yamaha YZF 450 #57) con un tiempo de 10h38m05s En Q2, Julio Estanguet (CanAm 800 #73) fue el ganador con un tiempo de 11h46m08s, mientras que en la Q3 el piloto del MED, Toto Carrizo (Yamaha Raptor 700 #86) se alzó con la victoria en 10h28m17s, aventajando al mendocino Francisco Poletino (Yamaha Raptor 700 #82) con un acumulado de 14h12m47s y al riocuartense Luis Verri (Yamaha Raptor 700 #94) que sumó 18h29m17s entre las tres etapas.

AUTOS

Entretenida definición en las categorías de autos donde pasó de todo, pero con la constante del espectáculo absoluto que disfrutó el público alvearense, con la potencia y velocidad durante toda la etapa. En T1.1 Antonio Asbun no pudo mantener el liderazgo de ayer, y acusando un problema de embrague debió desertar en esta última etapa. Fernando León – Álvaro León (Buggy 4×2 #108) que venían al acecho, aprovecharon la deserción y manejaron la etapa para quedarse con la victoria con un tiempo de 9h27m01s. Al binomio trasandino lo escoltó Martin Maine – Carolina Carcasson (VW Amarok V6 #101) que acumularon 11h17m44s, mientras que el podio lo completan Juan Cruz y Alejandro Yacopini (Toyota Hilux V8 #103) con un tiempo de 11h46m39s. Los mendocinos fueron los ganadores de la etapa 3. En la categoría T3 de UTV, los campeones Mariano y Sebastián Pauls (CanAm Maverick X3 #151) se quedaron con la victoria con un tiempo total de 9h11m06s. Los mendocinos Antonio Pennesi – Martín Winterstetter (Yamaha 1000 #159), a pesar de adjudicarse la última etapa, se quedaron con el 2º lugar de la clasificación general con 9h37m21s de tiempo acumulado, mientras que los chilenos del team Keep Cool, Marcelo y Matías Rojas (CanAm Maverick X3 #174), se quedaron con el tercer escalón en el podio con un tiempo de 10h10m08s. Finalmente en la T2, los tucumanos Rodolfo y Nicolás Bollero (Toyota SW4 #121) debieron penar con la rotuta del embrague y no pudieron quedarse con la victoria, que quedó en manos de Jorge Mansilla – Sebastián Cesana (VW Amarok #128), luego de que los cordobeses se adjudicaran la última etapa. Mansilla acumuló 10h32m39s, mientras que los Bollero completaron las 3 etapas con un registro de 11h08m41s. Los cordobeses Manuel Gárriga – Contado Azategui (Toyota SW4 #143) se quedaron con el tercer lugar en el podio con un tiempo de 13h16m42s.

Redacción F.M. Viñas.