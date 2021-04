Este jueves va a estar el camión sanitario en la plaza departamental Carlos María de Alvear y mañana viernes en la plaza del Bº San Carlos, realizando controles ginecológicos y mamografías para quienes no tengan obra social.

Desde la asesoría de la mujer se acompaña a las actividades propuestas por el área de salud del departamento, con distintas actividades en prevención ginecológicas y el mamógrafo móvil que va a estar en la plaza departamental hoy jueves y el día viernes 9/4 en los consultorios de B° San Carlos.

La asesora del área de la mujer la profesora Silvia Vega, en diálogo con FM VIÑAS, expresó: «Desde la asesoría mañana en la la plaza y en el Bº San Carlos va a estar personal asesorando ayudando a quienes tengan algún inconveniente o quieran sacar alguna duda sobre el funcionamiento de la asesoría casos particulares que se acerquen, las esperamos ahí», el horario con el que trabaja es de 7 a 13 hs en la asesoría, desde las 10 van a estar las chicas de la asesoría.

Desde el área sanitaria de General Alvear junto con el programa salud reproductiva y el municipio trae esta actividad para todas aquellas que no cuenten con obra social, la responsable de estas actividades la Dra. Griselda Baldoni expresó: «Como en otras oportunidades trae el camión sanitario, se va a trabajar los días 8 y 9, el día 8 va a estar en la plaza departamental a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 hs y el día 9 de abril va hacer en la plaza del Bº San Carlos con el mismo horario, la modalidad va hacer a libre demanda», no se darán turnos previos, quienes se acerquen van a ser atendidas.

Los estudios ha realizar son mamografías, toma de PAP, colocación de DIU y entrega de distintos métodos anticonceptivos, la Dra. Griselda Baldoni, agregó: «Esta designada para aquellas mujeres que necesitan las mamografías sin obra social y a partir de los 50 años, si tienen estudios previos los tienen que traer para que los podamos ver, también se va a brindar el servicio de salud reproductiva con la colocación de DIU por ahí no tenemos invitación y las invitamos acceder a ese servicio tan importante y no es tan frecuente».

En los distintos centros de salud se viene trabajando desde hace tiempo con la campaña de PAP a libre demanda, la Dra. Baldoni expresó: «Recordarle siempre a la población que es a partir de los 25 años, en esta ocasión el camión a dispuesto que se a partir de los 24 hasta los 65 años, invitamos a toda la población femenina a que se acerque hacer uso de este servicio que están importante», es un servicio totalmente gratuito para aquellos que no tienen obra social y no pueden acceder particular.

Se van a realizar 12 mamógrafias diarias, se van a cumplir los protocolos correspondiente, el uso del barbijo y el distanciamiento correspondiente.

•C.F.