Hay malestar generalizado entre los productores alvearenses luego de que Irrigación les ha cursado avisos de corte de agua por mora. Este martes, los ediles del Bloque Frente de Todos concurrieron a Irrigación con el fin de solicitar una reunión con el Sub Delegado. Se acordó que la audiencia será este jueves a las 11h.

“Presentamos un proyecto de resolución que adhiere al proyecto presentado por el diputado provincial Gustavo Majstruk (PJ) donde pide que Irrigación deje sin efecto la Resolución 408/2020. En ella dice que se dará agua a la hectárea cultivada”, expresó el Presidente del Bloque PJ, Ariel Andrés.

En este sentido ejemplificó: “si tengo una finca de 10 hectáreas, de las cuales 5 están cultivadas, lo que pretenden es dar solamente para las cultivadas. Esto lo vemos con mucha preocupación”.

Tras dialogar con productores locales, Andrés reprodujo lo que les manifestaron: “No es que no quieran estar al día sino que no tienen dinero debido a la situación transitada, años de sequía, mala producción y demás contingencias”.

Al ser consultado por otro de los temas puntuales que han solicitado, el concejal pidió “que informen bien a todos los productores, porque hemos ido a reuniones y no están todos. Vemos varios grises en esto y por ello queremos que Alvear sea una ciudad agrícola-ganadera”.

«¿A donde va a ir a parar el agua? ¿Qué productores van a ser beneficiados y quienes lo van a perder?. Vamos a perder nuestra producción y las tierras van a perder su valor«, cuestionó Stella Marys Montoya.

En el link la resolucion 408-2020

•F.B. (F.M. Viñas).