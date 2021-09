Desde hace un mes por decisión del Gobierno de Rodolfo Suárez, la Dirección General de Escuelas habilitó el regreso a la presencialidad de forma escalonada en los distintos niveles educativos. En la gradualidad del regreso de las actividades escolares, resta la reapertura de los comedores escolares y la doble escolaridad. ‘Hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestro pedido‘, sintetizó la edil Hebe Katzer.

Teniendo en cuenta que en las escuelas urbano-marginales la implementación de ambos servicios son indispensables para sus comunidades educativas, el Bloque Frente de Todos presentó un proyecto de resolución en el que solicitan al titular de la DGE José Thomas facilite el regreso de los comedores y la jornada extendida.

En representación de la bancada opositora, Katzer resaltó que ‘hay un reclamo de directivos y papás que están preocupados por el comedor. Es una gran ayuda para las familias’, y en la misma línea cuestionó el contenido que traen los módulos alimentarios: ‘En este momento están dando bolsas de mercaderías que hablando con los padres viene cada vez más pequeña, no trae aceite, no trae carnes y no trae verduras que son nutrientes necesarios en la etapa de crecimiento‘. Ante esto, consignó que ‘debería ser urgente la decisión política de abrir los comedores‘.

‘La jornada extendida es muy importante sobre todo en la zona rural y en las escuelas especiales porque contenes al chico todo el día en la escuela‘, señaló la concejal. ‘Para recibir también algunos talleres como de danza, circo y actividades a las que los niños no tienen acceso y pueden ser fortalecidos con esta jornada extendida‘.

Otro de los reclamos que visibilizó tiene que ver con el costo del transporte público, que difiere con el que pagan los mendocinos que residen en los departamentos del norte provincial: ‘Es una queja de hace muchos años esto que vemos diferencia entre el norte de Mendoza y el sur con la diferencia del costo de los boletos de colectivos que es muy diferente en la cantidad de kilómetros. En el sur siempre pagamos más. Realmente las personas del sur tenemos a veces muchas dificultades con los traslados largos. Hay niños que hacen 15 km a pie para llegar a tomar el colectivo‘.