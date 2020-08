Luego de los anuncios que brindó el Intendente Walther Marcolini en conjunto con los directivos del Hospital Regional, los ediles del Bloque Frente de Todos se pusieron a disposición del Ejecutivo en las tareas de concientización y control de las medidas vigentes para evitar la propagación del Covid-19 en Alvear.

“Hay que endurecer los controles en ingresos, comercios para evitar que se propague el virus”

Así lo manifestaron las concejales justicialistas Hebe Katzer y Stella Marys Montoya en conferencia de prensa: “Estamos dispuestos y acompañamos a nuestro Sr. Intendente en cuanto a los anuncios que dio”, resaltó Katzer y en la misma línea solicitó a Marcolini que “haga cumplir el DNU Nacional N°260 en cuanto a pedir el Certificado de Circulación en los controles”.

Afirmaron que avanzar en controles más estrictos significaría mitigar la propagación del virus, luego de que se confirmara oficialmente el primer positivo en nuestro departamento: “Sabemos que va y viene gente a la Ciudad de Mendoza y no son controlados sobre todo los particulares, por eso hay que ser más estrictos”, puntualizó Hebe.

A modo de balance, Montoya agregó: “Se están realizando controles pero si no nos cuidamos entre nosotros no vamos a salir adelante hasta que haya una solución general. El cuidado es personal y debemos respetar horarios y distancias. El esfuerzo es a nivel departamental, provincial y nacional pero si no nos adaptamos a las medidas esto va a generar consecuencias lamentables”.

Al ser consultadas sobre la ampliación del horario de comercio, que el Jefe Comunal no consideró conveniente luego de confirmarse el primer caso de Coronavirus, Montoya concluyó “evaluaremos que pasa en la semana y por ende apoyamos las medidas del Intendente mirando al mismo objetivo todos juntos”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).