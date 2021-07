Los productores y trabajadores del agro por una u otra razón terminan siendo perjudicados, tanto por las inclemencias del tiempo, por el precio al que compran sus productos, por la crisis económica o por el agua. En estos momentos desde Irrigación se les han cerrado las entradas de agua a quienes por diferentes motivos no han podido pagar el agua y desde el bloque PJ se está trabajando para poder darle respuesta a los mismos.

En diálogo con F.M. Viñas, la Concejal Hebe Katzer expresó: ‘Los productores sufriendo las inclemencias del agua y también a raíz de lo que venimos viviendo con la pandemia muchos de ellos no han podido pagar el agua, por lo cual le dan 7 días para regular la morosidad con el ente de Irrigación, no han podido pagar y a raíz de eso les han cortado el agua, les han tapado su entrada de agua con ladrillo y cemento’.

Desde su lugar lugar están buscando respuesta apara ayudar a los productores, ‘tuvimos una reunión con el subdelegado de Irrigación y nos comentaba que dan flexibilidad y nos dice como que el sur, que Alvear esta subsidiado por el resto de la provincia porque acá no pagamos, sabemos que el pequeño productor es afectado y por lo cual le solicitamos que pudieran rever esta medida y damas plazo a los regantes’, señaló.

Desde Irrigación se mide a todos con una misma vara pero no todos pasan por las mismas situaciones y circunstancia, muchos no han podido acceder a los créditos que se otorga, ‘le pedimos que si podían atender situaciones en particular, no todos tienen la misma problemática alguno pueden abonar de diferentes maneras porque en realidad el pequeño productor todo quiere pagar’, manifestó la edil.

‘Hay gente que ha vivido toda la vida del agro, y no ve otra manera de trabajar, cuando vos recorres las fincas de los alrededores, de los distritos de Carmensa sobre todo que es gente de muy mayor la vez trabajando en sus surcos, trabajando su tierra’, destacó sobre la vida de quienes viven y trabajan del agro.

Uno de los temas del momento, temas que hoy está en visto de toda la provincia de Mendoza sobre la construcción de Portezuelo sin trasvase, ‘nosotros siempre hemos estado al tanto por este tema sabemos que sin trasvase no hay portezuelo todos pensamos así por lo menos en mi bloque, sin trasvase no tenemos agua en el sur creería que este tema lo vamos a tocar, justamente hoy estamos en comisión con los históricos y no hemos hablado de este tema aun por lo menos lo personal mio a favor del trasvase, sin trasvase no hay agua para el sur’, subrayó al final sobre este tema la Concejal Hebe Katzer.