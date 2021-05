El Bloque Frente de Todos repudió a través de un comunicado el manejo de la educación que ha hecho el Gobernador Suárez en el marco de la situación sanitaria y apoyó el pedido de legisladores justicialistas sobre la renuncia del Director de la DGE, José Thomas.

La oposición mendocina considera como ‘caprichosa‘ la presencialidad escolar que defiende el mandatario provincial en medio del aumento de casos de Covid-19 previo al ingreso a la temporada invernal: ‘El manejo que maneja Suárez en Mendoza generá que los contagios aumenten por eso le pedimos que las clases sean virtuales como lo declaró el Concejo Deliberante días atrás‘, indicó en diálogo con F.M. VIÑAS el edil Ariel Andrés.

‘El 9 de abril ya le planteamos a Thomas la vuelta a la virtualidad de los estudiantes de nuestro departamento por 15 días ante la crecida de casos‘, señaló Andrés y fundamentó que con el comienzo del ciclo lectivo 2021 ‘comenzaron a aumentar los positivos y fallecimientos‘.

Respecto al ‘error humano‘ que justifico la DGE tras publicarse en el Sistema GEM que 30 mil docentes habían sido inmunizados, el concejal expresó: ‘Ellos dijeron con eso que la mitad de los profesionales de la educación estaban vacunados cuando no es así y es fácil decir que fue un error humano pero no les damos el beneficio de la duda porque esas vacunas que supuestamente se aplicaron no han explicado dónde están‘.

‘Ha habido falta de inversión durante el año pasado cuando prácticamente no hubo clases presenciales y sabiendo que se venía una segunda ola‘, evaluó sobre la situación edilicia que atraviesan varios establecimientos educativos del departamento. ‘Hay escuelas que cuando llueve se inundan afectando instalaciones y mobiliario‘, agregó.

‘Los pedidos de informes y notas enviados por nuestro bloque a la DGE no han sido respondidos y los que enviamos a áreas del Municipio tampoco han tenido respuesta inmediata‘, aseguró Andrés sobre la labor que han hecho para tener un diagnostico que les permita actuar frente a este tipo de situaciones. ‘Actúan con total impunidad frente a la gente y ante nosotros, que como bloque hemos apoyado a la gestión del Intendente‘.