La edil Hebe Katzer se refirió a un pedido de informe al Licenciado Walther Marcolini sobre el funcionamiento de cuatro respiradores que fueron donados por el Municipio al Hospital Enfermeros Argentinos y no han sido utilizados.

En diálogo con F.M. VIÑAS, la concejal por el Frente de Todos Hebe Katzer explicó el motivo de un pedido de informe de parte del bloque al Ejecutivo: «El Municipio le donó cuatro respiradores al Hospital (a principio de mayo), y leímos noticias donde el Director del hospital (Dr. Fabio Gómez Parra), sostuvo que no habían hecho falta usarlos. A raíz de esto, hicimos un pedido de informe para saber la causa de que no se usen».

Con respecto al Licenciado Walther Marcolini, agregó: «Al Intendente le pedimos saber el precio de cada respirador adquirido, que nos muestre el convenio por el cual se recibieron, el convenio con el hospital y el informe del funcionamiento técnico de cada respirador, para saber si son aptos para tratar pacientes con covid». Y sobre este punto, aclaró: «Desde el Hospital nos explicaron que los pacientes de Covid necesitan humificar el aire y aparentemente esto no lo tendrían los respiradores».

Pese a no tener precisiones técnicas (las esperan del Intendente), dio algunas aproximaciones sobre posibles problemas con los respiradores: «Estuve investigando y aparentemente están diseñados diferentes a los habituales. En un video de la Universidad Nacional de Rosario, explica que están diseñados para que el tubo vaya directo al pulmón, tienen algo específico y diferente».

Debido a esta especificidad que mencionó y al ser consultada sobre si hubo o no capacitación para el personal de salud en Alvear, respondió: «Desconozco, pero me imagino que debe haber venido, como siempre que se compra algo nuevo y viene alguien a dar referencias. Lo que si es positivo es que son respiradores de la Universidad de Rosario, son argentinos y no debe ser difícil tener el acceso a especialistas que puedan indicar el uso».

Por último, mencionó otra de las ventajas: «Son de bajo costo, un 10% o 20% menos que un respirador de otra marca o del exterior». Por esta razón, cerró: «Como proyecto en si, es muy bueno, pero deben tener el uso correspondiente para que se puedan aprovechar».