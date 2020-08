El Bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante presentó un proyecto ante el Departamento General de Irrigación, donde se solicita “que por este año excepcional y ante la situación que se está atravesando no se realicen cortes y quita de agua”.

En dialogo con F.M. Viñas la edil Stella Maris Montoya detalló que a lo largo de una mes han mantenido reuniones con personal del D.G.I y productores, “están todos muy preocupados por la entrega y cortes de agua”.

“Muchos agricultores no tienen ni para refinanciar sus deudas y si no tienen agua para iniciar esta etapa productiva, se cae en un círculo vicioso, donde no hay agua, no hay producción y no hay dinero para pagar” manifestó Montoya.

Actualmente existen diferentes planes de pago para productores con deuda, descuentos y eximición de pago para aquellos en emergencia y desastre agropecuario respectivamente.

El proyecto del Frente de Todos:

A.C.