Mario Lange, por la mañana de este lunes, presentó la muestra «El Arte Iguala» en el Hall del Cine Teatro Antonio Lafalla y a las 19h brindará una charla para artistas visuales del Departamento y público en general.

Este martes 31 de mayo, el artista va estar pintando un mural en el Jardín El Principito en conjunto con los alumnos: “Voy a estar pintando, por la mañana, el mural número 1.412, en la Ciudad 1.202. Esto es parte de una obra, yo tengo una de las galerías más grandes de arte de Argentina, que se encuentra en Carlos Paz, abierta todos los días del año, donde la gente nos puede visitar y ver más de 300 obras, entre pinturas, esculturas y vehículos. Toda mi obra es colectiva, los 1.400 murales están hechos con niños y trabajo con todas las edades. Por eso, mañana, todos los interesados se pueden acercar. De esa forma recorro Argentina”.

Respecto a sus proyectos a futuro, Mario Lange expresó: “El año que viene haré una gira de un solo viaje desde el 15 de marzo hasta fines de noviembre”. También, detalló cómo fueron sus comienzos artísticos: “Empecé a pintar a los 46 años, no tengo formación artística, mi experiencia de vida puede servir a mucha gente. Nací en extrema pobreza y hoy tengo la suerte de tener arte en más de 57 países y obras en más de 1.200 ciudades. Por ello, la persona que cree que su hijo no puede vivir del arte o la persona que cree que está grande para hacer cosas, quiero contarle mi experiencia, que con 46 años cerré una empresa con más de 70 empleados y me dediqué a la pintura”.