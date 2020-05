Este jueves, el Honorable Concejo Deliberante desarrolló una importante sesión donde se votó por el proyecto cursado por el ejecutivo que buscaba la reactivación económica a través del PROPyE, para lo cual se debía solicitar un empréstito al Banco Nación.

La candente sesión comenzó a las 10:30h y se extendió hasta las 12:30h, lapso en el que se expuso desde los tres bloques las posturas respecto al proyecto y finalmente se votó entre dos despachos.

La decisión fue negativa para el oficialismo que necesitaba las 2/3 partes del cuerpo legislativo a favor, situación que no se dio ya que el resultado fue 6 votos a favor (UCR y PRO) contra 4 en contra (PJ).

Las repercusiones post votación fueron contundentes desde ambos bandos políticos que colmaron las redes sociales con chicanas, fundamentos y hasta memes, en el peor de los casos.

En contacto con la prensa ediles de cada bloque evaluaron el desarrollo de la sesión y reflejaron su postura indeclinable por los despachos que propusieron.

La primera fue Patricia Salice, presidente del HCD, quien manifestó: «Este proyecto se estuvo trabajando por mas de quince días en las comisiones de hacienda y legislación donde deberían haber sido grabadas donde no fueron sinceros desde la oposición porque en el abordaje del mismo ellos dejaron entrever que querían tener una propuesta concreta de cuánto seria la propuesta concreta desde el Banco Nación y se accedió a modificar el monto de empréstito».

Respecto a la actitud de la bancada opositora en la sesión, Salice señaló: «En la sesión desmintieron lo que trataron y propusieron en comisiones objetando obras y plazos y hoy no manifestaron el a acompañamiento. Pedimos diálogo en los quince días previos a hoy además de acompañamiento y que se pensara en los alvearenses sobre los lineamientos políticos. Entendemos que lo negaron pero si ayer manifestaron que tenían que consultar a sus bases partidarias y optaron por no apostar por los alvearenses».

Desde el Bloque UCR, «Estamos con malestar y preocupación sabiendo que necesitábamos mayoría especial y desde la oposición nunca se quiso entender cuál era el sentido de solicitar este empréstito«, confesó Pablo Longo, quien la misma linea sostuvo «sentimos que nos tomaron el pelo durante los quince días de tratamiento pero deja ver que en Alvear tenemos una oposición que no es responsable porque a escondidas presentaron un despacho contradictorio con sus alocuciones«.

«Actuaron fieles al estilo kirchnerista echando culpas. Hoy teníamos una herramienta para que desde aqui demos una herramienta para generar empleo. No los entiendo y no se cómo le explicaran a los vecinos y comerciantes porque decidieron no brindarles esta herramienta», expresó el edil.

Al ser consultados, los concejales del Bloque PJ expresaron: «Nuestra postura era acompañar pero con una contra propuesta donde beneficiáramos a las entidades barriales y el dinero llegue coparticipado del Estado y al no ser apoyado por el interbloqueo oficialista no hubo acuerdo. Muchas de estas obras están en el programa nacional Argentina Hace y están destinados a reactivar la economía local por eso preferimos traer obras desde Nación y no endeudar al municipio«, dijo Hebe Katzer.

Por su parte, Myrna Osorio puntualizó: «Queríamos explicar nuestra concepción y lo que hemos discutido estos días anteriores y era que no veíamos este momento de parálisis económica para endeudarse poniendo como garantía la coparticipación municipal entendiendo que cada vez es más baja. Una vez que termine el gobierno nacional la renegociación de la deuda con el FMI podremos acceder a estos programas sin afectar el bolsillo de cada alvearense«.

«El oficialismo no quiso compartir que en nuestro despacho aprobáramos el endeudamiento pero que lo condicionáramos a realizar las obras especificando en el texto que ese dinero sea destinado a la urbanización de entidades intermedias. No quieren que quede la letra clara y por eso no acompañó», finalizó Osorio.

El representante del PRO en el Concejo, Daniel López expresó: «Desde nuestro bloque hemos tenido siempre la premisa de generarle al Ejecutivo los mecanismos necesarios mas teniendo en cuenta la situación que estamos atravesándolo. Tenemos que tomar medidas anticipándonos a lo que será la finalización de esta pandemia donde el sector privado atraviesa un momento duro».

Asimismo, López agregó: «Creíamos que a partir de la inyección mediante la obra publica se generaría un mecanismo que reactivara la economía local. Nunca creí en las dádivas que pueden traer los gobiernos nacionales por eso tenemos que ordenar Alvear desde Alvear dándonos autonomía».

Momentos después, el Intendente Walther Marcolini haciéndose eco de lo que se decidió en la casa deliberativa, se mostró disconforme para con la oposición:

•F.B. (F.M. Viñas).