Emiliano Gómez terminó una nueva temporada en el Club Atlético Lanús y habló sobre el balance de la temporada que finalizó con un empate ante Talleres, en el que el alvearense metió su primer gol en el campeonato.

Con un empate 2 a 2 frente a Talleres se terminó el torneo de Reserva para el futbolista alvearense Emiliano Gómez, quien convirtió su primer gol del campeonato en dicho encuentro. «Salimos jugando bien por la derecha, con un pase al lateral, que rompió al medio y me vio a mí. Controlé y enganché para el medio, tenía el arco entre ceja y ceja y le dí. El arquero me ayudó un poco pero se le escapó porque iba muy fuerte y gracias a Dios entró», detalló el jugador en diálogo con F.M. VIÑAS, tras su buen partido en la última fecha de la fase regular.

En cuanto a la temporada, analizó: «Lo que buscábamos era clasificarnos pero no se dio. Es un grupo nuevo, con chicos que van subiendo a Primera y no pudimos complementarnos del todo en la temporada, no consolidamos el grupo y hubo resultados que no se dieron aunque jugamos bien». Y tras esta campaña en la que no lograron el objetivo, aseguró: «Ahora hay que pensar en lo que viene, para fortalecer el grupo y dar lo mejor en la próxima temporada».

Además de analizar la situación que viven en la Reserva, el joven surgido del Andes Football Club, se refirió a la posibilidad de dar el salto al plantel profesional. «Vamos a entrenar seguido con Primera, porque Luis nos llama para hacer los tácticos y siempre nos está viendo. Así que tengo que estar bien en todo sentido, para que si algún día decide llamarme, estar en mi mejor nivel», explicó Gómez y aseguró que siguen entrenando pese a no tener competencia, por si Luis Zubeldía requiere de algunos jugadores de su categoría.

Por último, Emiliano habló sobre su juego durante la última temporada y explicó cómo influye en lo personal, las decisiones tácticas de Rodrigo Acosta (hermano del Laucha), su DT. «Estuvimos jugando con dos esquemas: 3-5-2 y 4-3-3. Con el primero me costó más, porque hago la banda (izquierda) y el ida y vuelta provoca desgaste físico. Me gusta o estoy más adaptado al 4-3-3, pero son cosas que se van dando y me tengo que adaptar rápido a lo que al técnico le sirva», confesó el alvearense, con detalles sobre el juego.

•L.A.