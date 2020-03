El conductor radial oriundo de General Alvear participó por primera vez de la mesa de «Juntos», el programa más popular de Córdoba.

Desde que Gabriel Jarmolczuk dejó el aire de la Estación del Sol, los oyentes esperaban el momento que el «Alambre» volviera a ponerse frente a un micrófono y eso pasó hoy.

El oriundo de Bowen participó por primera vez del programa «Juntos» de Cadena 3 Argentina que es conducido por el histórico Mario Pereyra que se emite de lunes a viernes de 8 a 13.30.

«Está buenísimo, pero no fue el debut porque me voy a sumar a la mesa el 16 de marzo», aseguró el Flaco, mientras caminaba por Córdoba.

EL DEBUT DEL ALAMBRE

«Llegué hace pocas horas a Córdoba y Mario (Pereyra) me dijo que me diera una vuelta por la radio y cuando estuve ahí me mandaron al aire. Pero la alegría más grande fue que al toque empezó a escribir gente de Mendoza», contó el «Alambre».

«Hacer radio después de un tiempo fue raro, te da un poco de susto porque Cadena 3 es un monstruo entre las radios, pero el equipo me hizo sentir muy cómodo, como si estuviera en Mendoza», cerró el conductor.

El «Flaco» trabajó hasta pocos días en el sello discográfico PopArt, credo por los hermanos mendocinos Alberto y Juan Moles, en México.

Fuente: Los Andes / A.C.