El día de ayer, distintos referentes del agro alvearense expusieron los distintos problemas por los que están pasando ante la notable crisis y la falta de rentabilidad que atraviesa el agro.

Pilar Crespillo una de las agricultoras del departamento habló acerca de la situación del agro y este pedido urgente a la clase política dónde los agricultores acudieron a los concejales para que ellos interfieran en convocar a distintos sectores de funcionarios políticos, que son los que deciden por los agricultores, acerca de ésta grave problemática que atraviesa el agro, donde caca vez se torna insostenible.

Esto se debe a que debido al inconveniente que hay con Irrigación, hay mucha incertidumbre por saber cómo continuará esta situación, la cual afecta la próxima cosecha y ,donde debido a la devaluación, los costos están fuera de poder producir con agroquímicos inalcanzables y donde el ciclo agrícola se torna bastante complicado.

Si bien el agua llegó bastante tarde y quizás si hubiese llegado 10 días antes hubiese sido lo óptimo. Hay agricultores que recibieron avisos de corte, la situación es muy desalentadora, y no hay ningún agricultor que no quiere pagar el agua porque no quiera, sino que se torna muy difícil. El canon de agua volvió a aumentar como así también los costos de combustible mientras que la situación del agro cada vez se torna más difícil. La cadena de pago está bastante complicada y hay dificultades en el cobro de la fruta que se produjo, ya que el pago no fue al contado, sino que en cuotas y donde las mismas registran un atraso.

“Hace muchos años que no recurría al concejo deliberante a que nos den una posible solución, los agricultores tenemos otras formas de vivir y de pensar y mientras nos la podemos arreglar nosotros solos, no molestamos, pero llega un momento como este donde el agro está en crisis y esto es muy desesperante”, expresó Pilar Crespillo.

Este fue el pedido de varios agricultores que se reunieron en el HCD, donde solicitaron que se intervenga en un precio sostén y que el IDR de un indicativo de cuánto sale producir un kilo de fruta de diferente calidad y diferente variedad.

También solicitaron que ponga en vigencia el plan poda y se destine algún tipo de subsidio con el fin de producir alimentos y de esta manera inyectar dinero en la economía local, donde desde hace tiempo, muchos de los productores han perdido sus fincas y por lo visto poco a poco la imagen del productor alvearense está desapareciendo.

