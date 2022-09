El Gobierno confirmó que los usuarios que no se anotaron en el registrado de Segmentación energética sean caratulados como «nivel 1». Es decir, que perderán los subsidios en las boletas de luz y gas.

Según estimaciones, podrían ser uno 5 millones de hogares, casi un 30% de los usuarios de los servicios públicos.

En el “nivel 1” están los hogares de alto poder adquisitivo (ingresos por arriba de los $ 390.000 mensuales) que no necesitan auxilio para pagar las boletas. Sin embargo, se considera que los más de los 5 millones que no se anotaron no cuentan con esos ingresos elevados.

La quita actual es la primera de tres: en septiembre, se remueven un 20% de los subsidios. En noviembre, otro 40% y en enero 2023, el 40% final.

En este último, se sabrá el aumento final de las tarifas sin subsidio. Se estima que estará entre 140% para usuarios generales y 170% para clientes de “altos ingresos”.

Si bien el Gobierno no avaló esa cifra, tampoco posee números alternativos. Desde febrero 2023, los usuarios nivel 1 pagarán «tarifa plena», sin descuentos, dijeron.

La situación genera una preocupación en las provincias, estiman que adultos mayores no llenaron el formulario porque no supieron cómo hacerlo. Y aunque hay jubilados con tarifa social, hay otros que no cuentan con esa protección.

Los importes de las boletas de luz y gas subieron desde comienzos de mes, y el impacto de las mismas será en octubre. Sin embargo, las distribuidoras de esos servicios públicos señalaron que -en algunos casos- todavía no poseen los padrones con la segmentación, es decir, los nombres de los clientes a los que se les quitará el subsidio, o se los mantendrá parcialmente o totalmente.

