La Dirección Provincial de Vialidad Zona Sur está realizando tareas sobre 3 kilómetros de calle G, desde calle 4 a calle 7. Las obras que se llevan a cabo por estos días son de limpieza, ensanche y perfilado para luego hacer enripiado y la caja para el futuro asfalto. Además confirmaron que el 30 de junio abre la licitación para construir el nuevo puente de calle Centenario y 13.

‘Comenzamos un proceso de limpieza y perfilado de la Calle G. Es un trabajo arduo y esperamos en los próximos días empezar con el enripiado que consiste en incorporar 5 mil metros cúbicos de material árido que se logró a través de una licitación de $2,2 millones de la Dirección Provincial de Vialidad. A posterior se va a realizar el asfaltado de la misma‘, declaró en diálogo con F.M. Viñas el Consejero de Vialidad Zona Sur, Víctor Álvarez.

Cabe destacar que en las obras va a intervenir el municipio encargándose de arreglar algunos puentes, del ensanchamiento, alcantarillas: ‘No se piensa para el desvío del tránsito pesado porque tiene muchas características que las determina la Dirección Nacional de Vialidad. Al pasar por esta calle una línea de alta tensión habría que moverla y no es la idea pero si va a ser una alternativa para el desvío de carga pesada que no necesite ingresar al departamento. Esto va a ordenar el tránsito del radio céntrico‘, subrayó Álvarez.

LLAMADO A LICITACIÓN POR EL PUENTE DE CALLE CENTENARIO Y 13

Al respecto, el Consejero señaló que ‘el día 30 de junio se abre la licitación para la alcantarilla del puente de la calle Centenario y calle 13. Ahí se está poniendo un tubo de chapa que si bien cubría las necesidades del diámetro necesario para ese desagüe tiene el inconveniente que son de aguas agresivas y perduran poco tiempo‘, y agregó que ‘en ese puente se había comido la parte inferior y se fue bajando lo cual ahora implica riesgo de derrumbe‘.

Al ser consultado sobre la razón de la demora en el llamado a licitación, Álvarez explicó: ‘Primero había disputa por si se hacía esa alcantarilla con el puente de caño que estaba o se hacia algo pensando en lo importante que es esa arteria para no tener inconvenientes a futuro. Queremos hacer una inversión que perdure a través del tiempo. Se va a ampliar el puente a 12 metros y medio. Se va a condicionar de acuerdo a que si tiene la característica de comunicar los dos distritos importantes del departamento‘.

‘Este desagüe lo tiene que mantener Irrigación’, indicó. ‘Hidráulica trabaja sobre arroyos y desagües que confluyen en diferentes arterias. La inversión total es de $8,5 millones. Es una obra muy importante que uno ve el número piensa que es caro pero cuando veamos una obra que realmente va a jerarquizar esa calle, le va a dar seguridad, nos vamos a dar cuenta que hacia falta y valió la pena. Vamos a dejar de tener esos inconvenientes de dejar de tener que hacer ese tipo de desvíos que estamos haciendo ahora‘.