El sábado 3 de junio se realizará nuevamente la marcha “Ni una Menos” y Patricia Salice, la Asesora de la Mujer y Desarrollo de las Familia habló sobre el tema “Tenemos que recordar que la primera manifestación que se realizó en el 2015, fue espontanea de la sociedad para detener los femicidios y la violencia a la mujer.”

Además agregó “Lo que hacemos desde las distintas instituciones, organizaciones o partidos políticos es adherir a esta convocatoria. Hubieron asambleas de mujeres, donde habían distintos partidos políticos y otras organizaciones, y se acordó que la marca va a comenzar en el kilómetro 0 del departamento hasta la plaza.”

Para cerrar Patricia Salice comentó “Lo que pretendemos es que la sociedad apoye esta marcha sin que se vea obligada a marchar atrás de una bandera política. Por eso consensuamos que sea sin la participación de banderas políticas y levantando la bandera de Ni una Menos. Esperamos contar con la participación no solo de mujeres sino también de hombres, si no hay violencia contra la mujer no hay violencia en la familia”

