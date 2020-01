Luego de la vorágine vivida en las últimas semanas en torno a la Ley 7.722, además de declaraciones y anuncios en los últimos días de funcionarios provinciales y del Gobernador Rodolfo Suarez, desde la institución volvieron a mostrar su descontento con “la clase política”.

La Cámara forma parte de la Multisectorial y como miembro tomó una clara postura en torno a la Ley 7.722 con un duro comunicado, además de las acciones tomadas.

“El comunicado no escapa de lo compleja de la situación, vemos como siempre la clase política con un tema va, viene y no pasa nada. Pasamos 10 días terribles pero el problema sigue. Malargüe sigue con su problema, Alvear sigue con el 95% del problema que tenía, ahora parece que no pasa más nada y no es así”, manifestó en F.M. Viñas Andrés Vabrik, presidente de la institución.

La principal crítica es “hacia ir siempre detrás del problema y no la solución”.

Por su parte Jorge Noguerol señaló que “Cinco días después de que se derogara la ley no hay ningún comunicado donde se diga no se puede ir con esto, bueno propongamos un plan B, era eso o eso”.

“Siempre el plan B viene por aumentar los ingresos, las cargas y nunca buscar por el lado del gasto público”, agregó.

ANUNCIOS DEL GOBERNADOR

“Fueron insuficientes”, dijo Noguerol en relación a los congelamientos de sueldos políticos e indicaron que “hay que ver los términos, para que después no reclamen los retroactivos como ya paso en Alvear hace unos años con algunos ediles”.

“Lo único que están haciendo es patear la pelota un poco para adelante, pero no están solucionando nada”, sostuvo.

A.C.