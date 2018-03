Myrna Osorio, concejal por el frente PJ-FPV, mantuvo contacto con FM Viñas luego del inicio de apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y criticó duramente el discurso del Intendente Walther Marcolini por referirse a obras que el gobierno anterior comenzó y que éste gobierno continúa, y además dijo que este gobierno no tiene iniciativas como el anterior.

“Una vez más, hubo una reiteración de obras y deseos de concreción que no lo vemos y aún no se concretan. Esperemos que este año sea el año de las concreciones. Hay obras que ya no se mencionan como la Fábrica de Huevo en Polvo, pero seguimos insistiendo con la Planta Fotovoltaica”.

Y agregó, “durante el discurso se enumeró obras como cloacas, agua potable, Casa de la Cultura, pero fueron obras comenzadas en la gestión anterior y que no son casuales, sino decisiones políticas de un modelo de gobierno que volcaba todos sus recursos al pueblo. Iniciativas que no se ven desde el 2016, cuando asumió este nueve gobierno, lamentablemente”.

Respecto a la actualidad del departamento, la edil manifestó que durante el discurso no se habló de importantes temas como la agricultura y cuestiones de género, “vamos a acompañar todas las acciones que sean necesario para el desarrollo, pero (en el discurso) no se ha hablado del apoyo necesario que hay que darle a la agricultura, sí se habla de la posible concreción de una juguera, pero tampoco sabemos si se va hacer. No se habló sobre políticas de género, no se escuchó en el discurso ni se ve en las acciones. No hay un resultado concreto sobre la necesidad de la compra de EMIXA con la ciruela. No ha habido gestión por parte de este gobierno. No lo hemos visto gestionando a nivel provincial o nacional. Eso sería el verdadero desarrollo del departamento”.

Y finalizó, “en síntesis, fue un discurso que contó con obras realizadas en la gestión anterior, no hay gestiones ni proyectos nuevos. Nos encontramos con un panorama de obras que no se están cumpliendo”.

E.A.