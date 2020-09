El Director Regional de Zona Sur del Ministerio de Salud, Dr. Abel Freidemberg mantuvo contacto telefónico con F.M. Viñas en el que respondió a varias consultas sobre el trabajo que se viene realizando y asentó varios conceptos sobre la situación actual.

«A nivel nacional y provincial el virus ha tenido un crecimiento progresivo al ser trasportado por las personas. Por eso es importante tomar conciencia porque el sur mendocino no va a escapar a esta situación compleja que vemos en otros lugares«, vaticinó el galeno.

Luego de insistir con las recomendaciones para mitigar la propagación del virus, Freidemberg aseguró que hoy «el virus circula en todo el país y avanzará a tal punto que el que se infecte no va a saber de quién se contagió«, y subrayó que es fundamental tener conducta mas que nunca para aminorar el crecimiento de la curva de contagios.

En la misma linea destacó la tarea que se está realizando para sofocar el avance del Covid-19: «El personal de salud está haciendo un esfuerzo enorme al igual que los comité de crisis y los equipos que se dispuso en este contexto. Tratamos de lograr que por cada infectado se identifique el 40% de identificación de contactos para evitar la propagación lo más rápido posible«.

Al ser consultado si estamos atravesando el pico de contagios, el Director manifestó: «Estamos en pleno incremento y a partir de las variaciones diarias que se han dado no se dejan de constatar casos positivos. La gente tiene que entender que hoy el virus al que combatimos es el Coronavirus, como en otras épocas fue otro«.

Sobre el Laboratorio COVID Región Sur indicó que ha ido mejorando su capacidad resolutiva y sobre la «tardanza» de los resultados de los hisopados ejemplificó: «Hacer una PCR no es como hacer un bife. Hay que tener un equipo autorizado, especializado y capacitado porque son diagnósticos clínicos los que se hacen. No cambia el pronostico en la tardanza de un resultado, no hay ningún tratamiento concluyente ni siquiera el plasma, que como tratamiento experimental no está demostrado bajo estricto rigor científico«.

Respecto a las gestiones que realiza la administración municipal local para instalar un Laboratorio en nuestro departamento con el fin de agilizar en análisis de muestras practicadas a casos sospechosos, sostuvo: «Esta siendo evaluado por autoridades del Ministerio de Salud. Es una buena propuesta del Intendente Marcolini pero establecer un Laboratorio lleva su tiempo, no solo es equipamiento. Hay que tener personal especializado y autorizado por la Red de Laboratorios«, a la repregunta si hay personal capacitándose en Alvear, concluyó: «Están haciendo el estudio«.

•F.B. (F.M. Viñas).