El Programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el día de ayer, domingo 4 de noviembre, estuvo haciendo entrega de materiales de construcción y mobiliarios a dos familias de nuestro Departamento.

Desde la Dirección de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad de la Municipalidad de General Alvear acompañaron y certificaron las entregas en cada barrio.

Entre los materiales que fueron entregados: chapas, rollizos, sanitarios, puertas y ventanas.

El Programa Ayudas Urgentes trabaja hace mucho tiempo, realiza una gestión con trabajadores sociales, equipos técnicos de la Nación hacen una evaluación, lo que permite que la ayuda llegue desde el Estado hacia la familia, que por distintas razones no pueden terminar de construir su casa.

Se trata de una solución habitacional que es muy importante para los vecinos, aseguró el Director de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad, Pablo Reyes, quien además agregó: “los beneficiarios son familias con alta vulnerabilidad social, que no tienen ingresos altos dentro del grupo familiar y donde, sobre todo, hay niños o adultos mayores, que constituyen la franja etaria más vulnerable”.

Una de las beneficiarias, Jaquelina Espinoza, expresó: “son muchas cosas que me hacían mucha falta porque no me alcanza para comprarlas, además esta casa es vieja, es donde vivían mis padres. Solicité la ayuda y ahora me sorprende, porque escribí una carta al Presidente con las cosas que necesitaba, al tiempo vino una asistente para ver lo que me hacía falta, pasó más de un año y pensé que esta ayuda no me iba a llegar nunca”. Por su parte, Claudia Miranda, quien se está por recibir de Enfermera Profesional dijo: “me toman de sorpresa, estoy muy contenta porque es un logro para poder empezar a tener mi casita, realmente necesitaba tener un espacio para mí y para mis hijos”.

