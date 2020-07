A través de un convenio de Cooperación Internacional firmado entre General Alvear y CABA el Intendente Walther Marcolini presentó a los alumnos del Departamento que fueron seleccionados como los únicos dos mendocinos en ganar una beca para estudiar idioma a distancia en la California University Stanislaus.

En total, 31 jóvenes argentinos fueron becados para este intercambio de estudio que a raíz del momento mundial que estamos viviendo por la pandemia se realizará de forma virtual.

La propuesta, impulsada por la California State University Stanislaus, está destinada a estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias. El objetivo es que los jóvenes tengan una experiencia de intercambio cultural, internacionalización y desarrollo para el liderazgo, entre jóvenes de diferentes países.

“Queremos agradecer a los chicos y a los Directivos de las Escuelas Jorge Barraquero y Seizo Hoshi por estar acá y comunicar desde nuestra Dirección de Cooperación Internacional a través del convenio que firmamos con la CABA pudimos acceder a esta beca, lo importante de este Programa es poner a Alvear en el mundo porque de toda la Provincia de Mendoza la representan un alumnos alvearense y una alumna de Real del Padre”, expresó el intendente Walther Marcolini.

En la misma línea, el Jefe Comunal subrayó: “Esto debe ser una motivación para los demás jóvenes, porque para ellos además de la capacitación, les va a dejar un vínculo con la facultad y eso es muy bueno y de mucho valor, es por eso que queríamos darlo a conocer”.

Tomás García, becado, manifestó: “comenzamos la semana pasada, ya hemos tenido clases en inglés y en español, es muy bueno escuchar a personas que su idioma original es el inglés un poco complicado pero me ayuda mucho, a mí me ayuda mucho en mis clases particulares y también sé que me va a servir mucho en la carrera que tengo pensado estudiar en la facultad”.

Malena Sosa, becada, dijo: “cuando me inscribí, la verdad que no tenía mucha fe de salir seleccionada, pero se me dio y me puse muy contenta, cuando me notificaron no lo podía creer y sabía que lo tenía aprovechar porque es una experiencia única y que me va a servir muchísimo”.

Por su parte, la Coordinadora General de Planificación, Relaciones Institucionales e Inversiones, Carina Lucero, sostuvo: “Desde hace cuatro años estamos coordinando con la CABA, a través de este convenio es que se puede realizar becas. Estos cursos son para chicos de escuelas públicas, 100 por ciento virtual y en idioma inglés, lo que ofrece la Univesidad de California es subir de nivel en el desarrollo de idioma, es para los chicos que ya tienen una base en este idioma, es muy bueno lo que ofrece la Universidad porque son muy costosos los cursos, si hay que contratarlos”.

“Una vez que finalicen este curso, los chicos reciben dos certificados uno de la Universidad de California y otra de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que es muy importante este tipo de oportunidades para los jóvenes, capacitarse en esto, ya que el idioma que habla el mundo es el inglés”, finalizó Lucero.

•F.B. (F.M. Viñas).