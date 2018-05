Un domingo a puro deporte motor se vivió en nuestro departamento ya que el Víctor García fue el escenario para una nueva edición de las Tradicionales, allí se congregaron alrededor de dos mil alvearenses amantes de los fierros para disfrutar de cada una de las categorías que compitió en un circuito que respondió de manera óptima, “funcionó todo de la mejor manera, quiero agradecer a toda la gente del municipio porque tuvimos un trabajo muy arduo para dejar todo en condiciones” dijo Ángel Martínez, Director de Servicios Públicos, pero las tareas no cesan ya que el próximo viernes habrá competencia de karting por lo que el circuito deberá permanecer en las mejores condiciones.

Por su parte Jerónimo Colla, Director de Deportes, se mostró muy conforme tanto por la afluencia del público como por el estado del tiempo, “esto permitió que sea un éxito, no solo para los pilotos sino también para toda la gente que se hizo presente”. Néstor Bugarín, de la Asociación Amigos del Karting, destacó que “vivir esta cantidad de gente y ver gente de afuera destacando lo que tenemos realmente es muy bueno, esto fue una prueba, pero estuvimos muy relajados gracias al apoyo de la Comuna, y trabajar así es muy bueno porque se logran estos resultados”.

El ganador de la categoría vedette de esta competencia, el Sport 4, fue Horacio Álvarez, “hacía mucho tiempo que no se me daba acá en Alvear, el año pasado no pude ganar, pero hoy se nos dio y estoy realmente contento, por todo este público que está acá. Además agradezco al Municipio porque ha hecho un trabajo excepcional en el terreno porque esto es como correr por el asfalto, es un piso excelente” destacó el piloto alvearense.

Los resultados fueron:

Categoría Sport 4: 1) Horacio Álvarez, 2) Ramiro Guillén 3) Nazareno Alosi

Categoría TC tradicional: 1) Martín Isuani, 2) Tony Cobarrubia y 3) Ricardo Moreno

Categoría TC junior: 1) Lucas Francese 2) Sebastián Fusari 3) Daniel Domínguez

Categoría 1100: 1) Germán Girardello. 2) Ángel Rubio 3) Mariano González

Categoría 850: 1) Mauro Gómez de la Torre. 2) Eduardo Sorroche y 3) Omar Comisso

A.C