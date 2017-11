El miércoles en las instalaciones del polideportivo Deportistas Alvearenses se realizó el curso “La emoción de ayudar”, destinado para docentes de nuestro Departamento, organizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad y en conjunto con la Delegación Administrativa de la DGE en Alvear.

El taller estuvo destinado a realizar propuestas para la mejora en esta comunidad. Contó con la presencia de dos disertantes: Lic. Lucas Javier Malaisi y Damián Miranda.

En relación al trabajo de las emociones en la escuela, se plantea un trabajo sistemático y permanente dentro de las instituciones escolares, se pensó en abordar las formas más adecuadas de poder comunicarse, ya que es una problemática que se acentúa cada vez más y que dificulta la relación entre los pares, los docentes y padres.

Debido a esto se propuso trabajar sobre las “emociones” para poder entendernos nosotros mismos y a los otros, como así también de allí entender situaciones, acompañar al otro en base a la promoción del conocimiento de uno mismo, la autorregulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales.

La estructurará se realizó con respecto a experiencias exitosas, análisis de casos, conferencias de especialistas, manejo de técnicas de relajación, entre otras propuestas que nos permitieron tener herramientas más concretas y dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos y de esa manera lograr ambientes agradables, solidarios y de respeto que apunten al bien común.

El Lic. Lucas Javier Malaisi expresó: “la idea es tener en las escuela un espacio para desarrollar la inteligencia emocional, la educación emocional también a su vez contempla trabajar no solo con los alumnos sino también con los padres y los docentes. El proyecto es recorrer todo el país y obtener testimonios de los docentes y que me cuenten sus experiencias. Los puntos que hay que cicatrizar más comunes son la contención, los chicos están desamparados, el bullying, en adolescentes las drogas, violencia, alcohol, delincuencia, abandono escolar, etc. La intención es mostrar los testimonios de las docentes que heroicamente rescatan a muchos chicos y los ayudan, los apoyan desde el aula y subirlo al canal de YouTube “educación emocional” para que los vean otros docentes y tengan un efecto inspirador y no se sientan tan solos, hay mucha gente que también está ayudando”.

El Delegado Administrativo DGE José Morán dijo: “muy contento de estar en este curso de apoyar esta iniciativa de los docentes, además de contar con la presencia del Lic. Lucas Malaisi que es un profesional de mucho renombre. Este disertante nos brinda herramientas de como trabajar en equipo, como mejorar profesionalmente, como manejar la parte emocional. Quiero agradecer el apoyo de la Dirección de Educación y del Municipio en general.”.