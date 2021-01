Este miércoles por la noche, un grupo de adolescentes provocaron incidentes en la salida de la Comisaría 14 en oposición al traslado de un menor de edad a Mendoza. La detención fue ordenada por el Juzgado de Menores de San Rafael.

Ayer por la tarde, los efectivos de la policía de General Alvear detuvieron a un adolescente, acatando la orden del Juzgado de Menores, como medida de seguridad y protección, debido a antecedentes delictivos de los que se lo acusa. En horas de la noche, la Comisaría de Menores de San Rafael llegó para proceder al traslado del individuo a la capital de la provincia. Según le confirmaron a FM VIÑAS, en ese momento comenzaron los disturbios.

Un grupo de jóvenes, que estaban en las inmediaciones de la Comisaría 14, provocaron incidentes para protestar en contra de que se lleven al menor de edad que fue trasladado al vecino departamento. Los disturbios no pasaron a mayores debido a que también se trataba de menores, a quienes la autoridad no puede detener si no tiene orden judicial. Y pese a los reclamos, el joven fue trasladado a Mendoza, donde está bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia y Sistema de Protección y Derechos del Niño.

•L.A.