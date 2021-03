Durante la noche de este miércoles el Honorable Concejo Deliberante realizó la Apertura del Periodo Legislativo 2021 con la presencia del Intendente Walther Marcolini, quien pronunció su discurso anual frente a los miembros del cuerpo legislativo, funcionarios y autoridades.

El Jefe Comunal se explayó durante aproximadamente una hora en los que resaltó, a modo de balance, lo realizado por su gestión durante al duro 2020 y planteó objetivos de cara a este 2021.

EL DISCURSO COMPLETO

Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en esta apertura de Sesiones 2021.

Saludo a quienes se encuentran presentes, con una capacidad limitada como lo marca la pandemia.

Hacemos este acto con restricción de público como lo marcó la pandemia.La pandemia nos ha marcado el año 2020, y aún más, nos ha marcado la vida… Mucho más a quienes perdieron a sus seres queridos, de manera inesperada y en muchos casos hasta sin poder despedirlos. Por eso propongo qué en este momento, y después de un año de haber transitado esta terrible pandemia, hagamos un minuto de silencio por los 69 vecinos alvearenses que perdieron la vida a causa del Covid-19.

(minuto de silencio)

También aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al personal de salud y de todos quienes han estado y están comprometidos en cuidarnos durante este largo año y lo que viene por delante.

Sin lugar a dudas que la vida cambió para todos a partir de marzo de 2020 cuando la OMS declaró la pandemia del SARS Covid 2 y para eso quiero introducir una vez más el concepto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Nuestra visión, paso a enumerar algunas de las acciones que hemos llevado adelante durante el último ejercicio del año 2020, en el que nos concentramos en cuidar a nuestros vecinos, pero que a pesar de la profunda crisis económica e institucional que atraviesa el país, nunca paramos la obra pública ni las acciones de gobierno en beneficio de nuestros conciudadanos y en particular, en apoyo de sectores productivos. Por eso nunca nos vamos a cansar de repetir, que esta es una gestión ordenada y la transparente.

Las acciones específicas que durante la pandemia se adoptaron nos posicionaron como un municipio atento y de reacción rápida ante la pandemia.

Rapidamente instrumentamos protocolos abrir los comercios; desde el Comité de Emergencia Municipal (CoEM). En ese sentido, General Alvear también conformó un staff de personas para asistir a nuestros adultos mayores, que coordinado por la Asesoría de Adultos Mayores, al día de hoy continúa realizando tareas en beneficio de los más vulnerables ante este flagelo, como poner a disposición 4 puntos de asesoramiento e inscripción para acceder a la vacuna.

Un gran reconocimiento merecenlas talleristas de las escuelas de labores y voluntarias que se sumaron a esta propuesta; que coordinadas por la Dirección de Educación, confeccionaron 25 mil barbijos y 14 mil camisolines, que fueron distribuidos a las instituciones sanitarias de nuestro departamento. Desde la Agencia municipal de Ciencia y Tecnología, también se fabricaron y entregaron más de 500 máscaras confeccionadas con las impresoras 3D del municipio, y otras 185 con el grupo de voluntarios 3D Makers de General Alvear.

Otra de las acciones que debemos destacar, es la Atención a embarazadas diferenciada en las nuevas instalaciones de los Consultorios Médicos de Atención Primaria del Barrio San Carlos, para que las mujeres embarazadas no tengan la necesidad de acudir al hospital durante la pandemia. La acción se coordinó entre la Municipalidad de General Alvear y el Área Departamental de salud, pudiendo hasta el momento, atender más de 2000 consultas, de las cuales 280 corresponden a mujeres embarazadas y 250 a mujeres que ingresaron al programa de Salud Reproductiva.

En definitiva el municipio ha estado presente administrando la Pandemia por COVID 19 en el Departamento de General Alvear, desde Marzo del 2020 hasta Marzo de 2021:

Gestión Municipal

-Inversión total en insumos y equipos de protección, Desinfección (barbijos, guantes, máscaras, mamelucos, alcohol, termómetros): $3.500.000.

-Adquisición de 1 cama para UTI y 11 camas ortopédicas eléctricas para internación con colchones, que fueron entregadas al Hospital local.

-Cantidad de personal municipal afectado laboralmente a la pandemia: 130 personas fueron refuncionalizadas de las distintas áreas municipales.

Gestión del Área Departamental de Salud.

-Cantidad de personal de salud incorporado en el área departamental de salud para actividad de Covid 19: se sumaron 20 enfermeros.

-Cantidad de Vacunas administradas en el departamento:

En una primera etapa: 600 vacunas (1° dosis) + 600 vacunas (2° dosis).

En una segunda etapa: 800 vacunas (1° dosis).

Gestión del Hospital Enfermeros Argentinos

-CLINICA COVID se habilito en el mes de ABRIL DE 2020, desde esa fecha hasta noviembre han estado internados 291 pacientes.

-Cantidad de Defunciones por COVID: 69 personas.

-Cantidad de Casos Totales Positivos: 2.097 pacientes.

-Cantidad de personas recuperadas: 1948 personas.

-Cantidad de personas activas hasta la fecha: 80 personas.

-Consultorio de febriles: se han atendido 4.649 pacientes.

-Totalidad de camas: un total de 95 camas, las mismas se han distribuido de acuerdo a las necesidades y los nuevos servicios de CLINICA COVID Y UTI COVID.

-Cantidad de camas COVID: se reordenaron las camas existentes, disponiendo de 60 camas para pacientes de COVID.

-CANTIDAD DE RESPIRADORES: Se contaban con 5 respiradores (2019), y se sumaron 6 respiradores en el transcurso del 2020, siendo un total de 11 respiradores (2020).

A partir de la segunda quincena de noviembre de 2020 se observa un descenso de los casos positivos mostrando variaciones mínimas de la curva hasta la actualidad, siendo identificado el valor máximo el día 13 de febrero (15 casos positivos y 20 casos negativos). Desde el inicio de verano la cantidad de casos positivos detectados no superó significativamente la cantidad de casos negativos. (Fuente: Sala de Situación de Salud Local Gral. Alvear-municipio Saludable).

Hoy en día, las tareas coordinadas continúan, entre ellas la del monitoreo constante del comportamiento de la pandemia que se realiza cada día en la sala de situación, que ayuda a la prevención y control de la misma. Actualmente, junto a DGE y el Área Departamental de Salud, se está capacitando a los docentes para el correcto cumplimiento de los Protocolos Sanitarios establecidos por la DGE.

Coordinación General, Planificación, Relaciones Internacionales e Inversiones:

Asumir los desafíos que presentó el contexto de pandemia implicó pensar la virtualidad como oportunidad para reforzar el posicionamiento de General Alvear a nivel local, regional, nacional e internacional potenciando alianzas.

En ese marco durante 2020, Alvear adhirió al Fideicomiso RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático) por el cual participará del Proyecto de “Alumbrado público eficiente en municipios de Argentina” para adquisición de luminarias led, propiciando la eficiencia energética y aportando a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como parte de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, seguimos trabajando en coordinación con Naciones Unidas en vistas de poder desarrollar un distrito térmico en nuestra ciudad, bajo la coordinación de la oficina de ONU Medio Ambiente (Chile) y de los expertos del Centro de Eficiencia Energética Copenhague.

Compromiso con los procesos educativos, seguimos participando activamente en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) y Red Argentina de Ciudades Educadoras (RACE).

Fruto de nuestra apuesta a internacionalizar General Alvear es que seguimos participando activamente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Lo cual nos lleva a un trabajo mancomunado con Cancillería Argentina, avanzando en proyectos de cooperación en alianza con el gobierno la provincia, con el Estado de Israel y con algunas ciudades francesas en vistas de oportunidades de cooperación deportiva.

En el marco de MERCOCIUDADES, se reestructuró el proyecto de intercambio científico-cultural de estudiantes y profesores de la carrera de Biotecnología de UGACOOP con su equivalente proveniente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en Riobamba, Ecuador, otorgado por la red a través de la Convocatoria de Cooperación Sur Sur. Las fechas del intercambio se definirán de acuerdo a la evolución del Covid-19.

En función del cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.051, la oficina está abocada al desarrollo de las distintas etapas que suponen el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de General Alvear, habiéndose presentado y aprobado las etapas de; Modelo Territorial Actual, Modelo Territorial Tendencial, Modelo Territorial Deseado; y estando actualmente en la etapa de planificación y desarrollo del Modelo Territorial Realizable en alianza con las redefiniciones del planeamiento estratégico. Este proceso de pensar el desarrollo de nuestra ciudad, servirá como herramienta para mejorar la calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta múltiples miradas: urbanísticas, económicas, sociales, culturales, institucionales y ambientales.

Defensa Civil

Se ha mantenido como acción de gestión, las tareas de prevención ante incendios de monte nativo. En este sentido, el aporte de la moderna motoniveladora municipal, destinada de forma exclusiva a la limpieza de picadas cortafuegos en el secano alvearense, ha permitido que durante el año 2020 se realice la limpieza de más de 500 kilómetros de picadas. Esto se ha traducido en una considerable reducción de los efectos de los incendios en nuestros campos y haciendo que General Alvear sea tomado como referencia en materia de prevención de incendios a nivel provincial.

Secretaría de Desarrollo Humano

Asesoría de la Mujer

Durante el año 2020, se realizó la atención continua durante pandemia a mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Durante el año pasado, la asesoría y sus profesionales, atendieron a 104 mujeres que fueron asesoradas y asistidas.

Asesoría de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad

Desde la Asesoría de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad, durante el año 2020 en contexto de la pandemia por Covid-19, las actividades estuvieron sujetas a las disposiciones que fueron surgiendo conforme las medidas estipuladas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal.

Las tareas realizadas se centraron en la distribución de módulos alimentarios a las personas con Covid-19 y además brindar asistencia a sujetos que quedaron en situación de calle o con graves dificultades económicas.

Asesoría de Personas con Discapacidad

Se destacó la labor personalizada de los profesores de Educación Física, quienes llevaron a cabo actividades en espacios libres para contener y atender a 63 personas con discapacidad durante la pandemia.

Se realizó la Escuela Paralímpica De Verano con actividades deportivas recreativas, de la que formaron parte alumnos desde los 8 años hasta los 54 años, divididos en grupos de 15 personas.

Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Lengua de Señas Argentinasde MANERA VIRTUAL.

Se dictaron dos instancias: Nivel I Y Nivel II, logrando la aprobación de 60 personas aproximadamente.

Asesoría de Niñez, Adolescencia y Juventud

Se retomaron actividades como la de la fotocopiadora estudiantil, que alcanzó un total de 400 beneficiarios hasta el momento, y respetando los protocolos se llevó adelante el ciclo Costanera Suena, en conjunto con la Dirección de Turismo, con la finalidad de generar actividades donde la familia y los jóvenes lograron volver a compartir momentos al aire libre.

Coordinación de prevención en Adicciones

Desde esta Coordinación, durante el año 2020, en contexto de pandemia, se continuó con la recepción de las demandas relacionadas con la problemática de consumo, haciendo el abordaje y derivación pertinente, en caso de ser necesario.

La contención a la demanda se efectuó, en la vivienda ubicada en el Barrio El Caldén, llamada “Casa de Medio Camino”, haciendo reuniones semanales de Grupo Terapéutico, con equipo de profesionales interdisciplinario y participantes que transitan alguna de las adicciones contempladas dentro de la problemática de consumo.

Se participó en la organización del “Congreso Internacional de Adicciones”.

Además se implementaron actividades en el Centro de día, “Todos somos Parte”, ubicado en la Colonia Rusa del distrito de Carmensa. Con dinámicas grupales, realización de huerta, limpieza de espacios comunes, estimulación para destrezas en algunos oficios que apuntan a la reinserción psicosocial.

Coordinación Adultos Mayores

Se realizó protocolos de cuidados para la atención en los Centros de Jubilados de Departamento, distribución de máscaras de protección las cuales fueron fabricadas en UGACOOP.

Con el Programa de Asistencia al Adulto Mayor al que recién hacíamos referencia que fue tomado como ejemplo nacional, incluso destacando nuestras acciones en medios nacionales, se realizó la vacunación domiciliaria antigripal de 324 adultos mayores que por diversas razones no podían concurrir a los lugares de vacunación y se concretaron 237 trámites, los cuales incluyeron pago de servicios varios, compras en farmacia y autorización de recetas. Verdaderamente estas son acciones ejemplares y valiosas que reflejan el cuidado y el valor que debemos tener por nuestros adultos mayores.

Dirección de Contingencias Sociales

Programa techo

En el transcurso del año 2020, se culminó con un total de 170 reparaciones de techos. Y en lo que va del 2021, se trabaja en la reparación de 20 techos de los grupos familiares que se vieron afectados por las inclemencias climáticas.

Continúa el Programa erradicación de letrinas, que cuenta con dos cuadrillas de albañiles para construir módulos húmedos completos en el interior de las viviendas que aún posean letrinas, para reemplazarlas con baños completos. Para el 2021 se planea realizar 300 sanitarios completos, proyectando la erradicación de letrinas de los asentamientos rurales, urbanos- marginales del Departamento.

Programa garrafa social

Este Programa tiene por objetivo contribuir a la economía familiar de los hogares en contexto de vulnerabilidad social, en el 2020 fueron entregadas, a bajo costo un total de 22,316 garrafas. En el transcurso de este año, se continúa con el cronograma de entregas, y hasta la fecha han sido distribuidas 3320 garrafas en 22 barrios de ciudad y distritos.

Programa de Contingencias climáticas

Programa de asistencia a merenderos comunitarios

Programa Bien Nutrido que durante el 2020 asistió a 25 niños de bajo peso; y desde hoy, se retomaron los talleres del programa en forma presencial.

Programa Municipal de Asistencia a Personas con Celiaquía

El Programa Salud Integral asistió a 30 familias durante el 2020.

Secretaría de Gobierno

Dirección de Cultura

Desde la Dirección de Cultura se trabajó en diferentes aspectos para estar cerca de los alvearenses durante la pandemia.

Se continuó avanzando en la IV Bienal de Arte Atuel, de dibujo y Grabado, cuya Preselección se extiende hasta el 15 de Marzo, proyectando la Premiación hacia Mayo 2021. Para este evento se ha inscripto un número récord de artistas en ambas categorías de todo el país, superando los 260, y en este momento se está avanzando en la preselección de cada obra.

Cumpliendo todos los protocolos vigentes, reabrió sus puertas el Cine Teatro Antonio Lafalla, siendo una de las primeras salas del país en retomar sus actividades, en este caso con una capacidad del 50% y cumpliendo con el distanciamiento.

Párrafo aparte merece la Peatonal del Arte y el Vino, evento que llegó a todos los distritos. Las Peatonales han sido una excelente propuesta que fueron convocando a los artistas para sacar el arte a la calle, esta serie de eventos, que también tuvo su correlato en los distritos, fue muy positivo, no solo para los alvearenses y turistas que pudieron disfrutar de noches distintas, sino también para artistas, técnicos, artesanos y gastronómicos, que pudieron reactivar su economía después de un año en el que estos sectores fueron muy golpeados.

Los fondos que habitualmente eran destinados a Vendimia, y que en esta ocasión se implementaron en la reactivación de pozos de riego, para apoyar a los productores y afrontar la crisis hídrica que estamos atravesando.

Dirección de Educación

Como mencionábamos anteriormente, durante la pandemia, la Dirección de Educación colaboróa través de los talleres municipales, que se abocaron a la confección de barbijos, camisolines y mamelucos.

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento pedagógico, el gobierno municipal junto con la Dirección de Educación, sumó 12 lugares de conectividad con la colaboración de Cecsagal y Tevecoa, en diferentes establecimientos sociales (SUM), delegaciones, jardines maternales, iglesias evangélicas y otras instituciones, ampliando los puntos WiFi en el departamento. Se logró reticular a más de 700 estudiantes.

Se llevó a cabo un Ciclo de Capacitaciones online destinado a docentes, profesores y padres; atendiendo a las diferentes problemáticas provenientes de la pandemia por covid 19.

Dirección de Deportes, Actividad Física y Recreación

Durante el periodo de aislamiento, desde esta Dirección se trabajó fuertemente para acompañar a los alvearenses, motivándolos a realizar actividad física desde su hogar, así fue que se implementó el Programa Activos en Casa, que se emitió vía streaming dos veces por semana dictando clases de actividad física para desarrollar desde el hogar. Asimismo se trabajó en diferentes Programas de Capacitaciones online.

Se desarrollaron Las Escuelas Recreativas de Verano en diferentes lugares del departamento, con gran éxito, contando con la participación de más de 420 niños y adolescentes. Con el objetivo de llegar a todos lados, se trabajó en diferentes puntos de encuentro como los Polideportivos de Carmensa, Bowen, y Ciudad, y los Centros Recreativos de Verano ubicados en B° Zangrandi, B° Matadero, Unión Vecinal La Marzolina y el Club La Marzolina, Colonia Rusa, San Pedro del Atuel, El Juncalito, Los Ranqueles, Isla Gorostiague, Merendero Circunvalación, B° Parque, El Tanque, El Cerrito, Colón, CIC- Bº SOEMGA.

Las escuelas incluyeron a niños de 4 a 15 años, y se desarrollaron actividades deportivas, bicicleteadas, juegos, se vivenciaron experiencias de vida en la naturaleza que tuvieron lugar en el Camping Municipal “8 de Noviembre” y Costanera Alvear, haciendo parte de las actividades a nuestro Río Atuel.

Vale destacar, que General Alvear, fue uno de los primeros departamentos en reabrir sus escuelas deportivas y en realizar tornos municipales, en este caso, los torneos Vendimia. Eventos a los que acudieron gran cantidad de niños, jóvenes y adultos, cumpliendo todos los protocolos, los cuales fueron efectivos. Estos eventos hicieron un fuerte hincapié en las categorías formativas.

SEGURIDAD

Acá me detengo, porque a pesar del gran trabajo realizado por el Consejo de Seguridad, que coordina acciones con el ministerio Público Fiscal y con las distintas fuerzas de seguridad, en los últimos días la tranquilidad del vecino se ha visto afectada por el terrible hecho que dejó sin vida a Viviana.

Hemos acompañado a la familia, pero eso no alcanza, la justicia actúo rápidamente pero eso no alcanza. Viviana ya no está por culpa de un grupo de asesinos, a los cuales les debe caer todo el peso de la ley, y ahí estaremos nosotros también, acompañando a la familia para que eso suceda. Pero eso tampoco alcanza.

Es por eso que junto al Consejo de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, estamos desarrollando una serie de acciones concretas para devolverle la tranquilidad a los alvearenses, que serán comunicadas cuando lleguen a General Alvear funcionarios provinciales, para que el Departamento.

En cuanto al SAC, Sistema de Alerta Comunitaria, ya hemos instalado 55 alertas en todo el departamento, con un promedio de 22 usuarios por alerta. Según las estadísticas, está demostrado que en los lugares donde las mismas han sido instaladas, ha disminuido sensiblemente el delito, principalmente enmarcado en la categoría hurto.

Colocación de 60 alertas más a lo largo del año, la Policía de Tránsito acompañe a los trabajadores del SAC.

Adquisición de 25 cámaras de Seguridad. Inversión superior a los 12 millones de pesos.

Secretaría de Hacienda y Administración

Con la declaración de la emergencia, y durante el peor momento de cuarentena, la administración municipal siguió operando ya que adaptó sus procesos a la funcionalidad remota. Efectivamente, esto no se logró de un día para otro, sino como resultado de una estrategia de informatización que se llevó adelante desde el primer día de gestión (2015), incorporando sistemas, implementando una política de pagos mediante herramientas bancarias electrónicas, y habiendo ya concretado la implementación del Expediente Electrónico. Para dar el salto final, solo se debió incorporar una herramienta de escritorio remoto y la operación administrativa se realizó integralmente desde los domicilios de nuestra gente. Por ello a pesar de la cuarentena, esta Municipalidad logró dar continuidad al pago de sueldos, contratos, y proveedores durante el año sin interrupción.

En cuanto a la recaudación de origen Municipal debemos resaltar que se vio afectada por la situación especial que introdujo la cuarentena, superando apenas los $70 millones. Esto representó un 6,7% del ingreso total para este período, que interrumpió una tendencia de crecimiento constante que veníamos sosteniendo.

El nivel de inversión alcanzado en situación de pandemia fue de $ 30 millones, en obras de infraestructura. Dicha inversión se ha llevado adelante con un enorme esfuerzo municipal dada la situación, ya que el 66% fue realizado con recursos propios.

Cerramos el ejercicio con superávit presupuestario por efecto principalmente de la dilación de los procesos de compras y licitatorios hacia fin del período.

En cuanto al control de procesos críticos que encaramos como política: en este período concretamos la contratación por licitación, de un sistema de seguimiento vehicular por geo referenciación (GPS). La firma adjudicada es Lo Jack y estamos en proceso de implementación del sistema para 20 vehículos municipales en una primera etapa. Este nuevo esquema de control, se complementa con el servicio de YPF en Ruta y nos permitirá eficientizar la utilización del parque automotor y ajustar el consumo de combustibles a lo estrictamente necesario.

Continuar con la estrategia de reorientar la actividad del área de Hacienda en función de nuevas prácticas de administración centradas en el ciudadano, enmarcados en la modernización de los procesos y buscando revalorizar la actividad, logrando eficiencia y transparencia, alineando las prácticas con los objetivos estratégicos de la gestión.

Supresión de 5 cargos de funcionarios

Vuelvo a repetir, y en esto agradezco el esfuerzo de cada funcionario por cumplir con los procesos administrativos al pie de la letra, esta es una gestión transparente y ordenada, que en el último ejercicio fiscal, no recibió cargos por parte de la Auditoría general del estado.

Ese orden y esa transparencia, nos permite pagar a nuestros proveedores, pagar a nuestros empleados y mejorar sus condiciones siempre que tenemos una oportunidad, y continuar con la obra pública.

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Como ejes en la gestión de la secretaría se han planteado prioridades en infraestructura de saneamiento y agua, transitabilidad urbana, ya sea vehicular, ciclista y/o peatonal, conservación y mejoramiento de espacios públicos abiertos como plazas, calles, parques, plazoletas; y cerrados como salones de usos múltiples y centros comunitarios, además de mantener servicios públicos de calidad.

En cuanto al destino de las obras públicas, la federalización de las mismas ha sido la premisa, llevando mejoras en infraestructura a los distintos puntos del departamento. Prueba de ello son las inversiones realizadas para la mejora de plazas, plazoletas, bulevares, urbanización de barrios y pavimentación de calles, además de obras importantes en infraestructura de saneamiento y agua en los diferentes distritos.

En cuanto a inversiones en infraestructura de transitabilidad urbana, con respecto al tránsito vehicular y ciclista se estableció un plan de mejoramiento de calles, tanto en ciudad como en distritos. Se realizaron intervenciones en más de 7500 metros o 75 cuadras con carpeta asfáltica en caliente, 4500 m de ellos en ciudad, y el resto en el distrito de Bowen, trabajos realizados conjuntamente con la Dirección de Vialidad Provincial. Para el corriente año se espera la intervención de más de 100 cuadras en ciudad y distritos, ya sea con carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial con slurry. Con respecto al tránsito de ciclistas se prevé para este año la finalización de una bici senda que conecte el polideportivo municipal I con el Hospital Enfermeros Argentinos, pasando por puntos de interés como escuelas y Plaza departamental.

En materia de infraestructura de saneamiento y agua correspondiente al ODS Nro 6, el cual claramente es un eje de la gestión porque básicamente sin salubridad no hay desarrollo de ningún tipo, porque llevando agua potable y haciendo cloacas, esas obras tan costosas que no se ven cuando están terminadas, llevamos también a miles de viviendas un cambio sustancial en la vida de esos vecinos, llevamos dignidad, llevamos desarrollo intelectual, e integración

En ese sentido, solo durante el 2020 y durante la pandemia, se han llevado a cabo en el departamento ampliaciones de red de agua potable por un total de 10000 metros permitiendo así llevar el servicio a más de 300 familias, y 1500 m de red cloacal beneficiando a más de 100 hogares, además en los próximos meses se suman las 800 nuevas conexiones domiciliarias de la obra Hábitat en Barrios Isla Gorostiague, Los Ranqueles, San Miguel Arcángel y Costa del Atuel, que se encuentran en la etapa final de la obra. Estas obras de cloacas se suman al Plan trazado allá por diciembre de 2015 cuando asumimos el primer mandato, y con el cual ya hemos logrado pasar del 33% de cloacas en el Departamento, a un 70% sumando estas últimas obras.

Y como hoy también venimos a dar buenas noticias, le confirmamos a los vecinos de Alvear Oeste, que los primeros días de abril comienza la ejecución de la Etapa I de la red troncal de cloacas del distrito con más de 2260 metros de cañería y una inversión en materiales que supera los $15.000.000,00 provenientes de un convenio celebrado con Aysam.

Como muestran los datos, las obras de saneamiento y agua son prioridad para la gestión, entendiendo que las mismas son un tema de salubridad pública, teniendo un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, en la conservación y mejoramiento de espacios públicos, ya sean abiertos o cerrados, en cuanto a obras de urbanización se trabajó durante el año en Barrios Los Ranqueles, Isla Gorostiague, San Miguel Arcángel, Barrio Rodríguez de La Marzolina, entre los más importantes, proyectando hacia el corriente año las obras de urbanización en Barrio Montes de Oca, Barrio Di Paolo, y pasaje Bergos. Conjuntamente se han realizado obras por administración con personal municipal en cementerio de Ciudad, donde se están ejecutando caminos, puentes y cunetas, habiéndose ya realizado más de 4000 m2 a la fecha desde comenzadas las obras en el año 2016.

Además, se continúa con un intensivo programa de mejora de plazas, con el que vamos a intervenir la totalidad de las plazas del departamento, porque nuestros vecinos necesitan espacios seguros, lindos y cómodos para reencontrarse, y nuestros chicos necesitan espacios para jugar.

Se finalizaron las obras en Plaza Barrio Los Ranqueles, Plaza Barrio Isla Gorostiague, Plazoleta Los Inmigrantes en Bowen, renovación total de luminarias LED en Plaza Alejo Abutcov en San Pedro Del Atuel, de igual forma se encuentra en ejecución la remodelación integral de la Plaza Belgrano en Alvear Oeste, con más de 1500 m2 de adoquinado y 1000 m2 de pisos ejecutados a la fecha. En las distintas Plazas del departamento, se llevó a cabo la instalación de juegos modernos y adaptados para personas con discapacidad, trabajos que se continuaran en el corriente año en el resto de los espacios públicos.

En cuanto a edificios de uso público, se realizó la ampliación de oficinas y salón de usos múltiples en Oficina municipal Barrio San Carlos, y se encuentra en ejecución el SUM de Barrio El Parque, como así también la remodelación del mercado municipal de Ciudad. En Alvear Oeste, se concretó la apertura del nuevo espacio cultural Casa Cabral y se cumplió con un reclamo histórico, que es el Cajero automático, el cual ya está en funcionamiento.

Para el corriente año se proyecta la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil CDI en Barrio Matadero, la remodelación de la Feria de la Mujeres del Agro en Bowen, y la buena noticia del día es que hoy se abrieron los sobres del llamado a licitación de la nueva delegación de San Pedro del Atuel, en la que también está proyectado el cubículo para el cajero automático, y un salón exclusivo para que una farmacia se instale definitivamente en el distrito, esto es verdaderamente ponerle calidad de vida a nuestros vecinos y por sobre todas las cosas, es escucharlos.

Además, en el mes de abril llamaremos a licitación para la remodelación y puesta en funcionamiento de Casa Salonia y Museo Salvador Calafat. La idea es que en Casa Salonia funcionen la Dirección de Cultura y de Educación, además de funcionar como un nuevo espacio cultural. Otra apuesta es el Museo del Deporte y plaza del Mini Deporte, que están proyectados para comenzar las obras durante el 2021, en un espacio junto al Polideportivo Deportistas Alvearenses.

En cuanto a infraestructura que aporta a la seguridad, se finalizó la construcción de la vivienda destinada al uso exclusivo de gendarmería nacional, además de otras obras menores como los baños para el cuartel de bomberos, o los caniles que permitió que Narcocriminalidad vuelva a instalarse en General Alvear con sus perros que tan buenos resultados han generado en diferentes hechos.

A través de la dirección de vivienda se viene realizando un trabajo con las distintas entidades sociales para ayudar a cumplimentar la urbanización solicitada por los entes de créditos. La prioridad son las viviendas sociales, cuyos aspirantes son los que tienen las mayores dificultades económicas para acceder a las mismas. En cuanto a obras se comenzaron a construir las 25 viviendas de Barrio Alimentación V, que en el mes de junio deben estar finalizadas.

Otra muy buena noticia es que el día 21 de marzo se llamará a licitación para la construcción de los barrios Don Valentín, Viñas del Oeste y en el mes de abril se licitará el barrio Malvinas Argentinas III con un total de 114 viviendas. Vamos a iniciar estos barrios y los vamos a entregar, porque sabemos que hay deficit habitacional, y porque en la gestión pública no hay nada más satisfactorio que entregar una vivienda y saber que uno forma parte de un equipo de trabajo que contribuye a cumplir sueños.

PLANIFICACIÓN OBRAS PUBLICAS AÑO 2021

OBRAS EN EJECUCIÓN:

Equipamiento para Plazas:

Etapa I

Plaza de los niños, Plaza B° Rio Atuel, Plaza Florio y Plaza B° Municipal II.

Por administración, financiado por Municipalidad.

Caminos en cementerio municipal. Ciudad

Por administración con personal municipal.

Saneamiento:

Red de agua El Desvío.

Por administración con personal municipal mediante convenio.

Programa HABITAT:

Por licitación pública, financiado por IPV.

Estación de bombeo, entrega prevista mayo 2021.

SUM Barrio El Parque. Ciudad.

Por contratación directa, financiado por Municipalidad y fundación Grupo América.

Re funcionalización Mercado municipal de Ciudad.

Por administración, financiado por Municipalidad y subsidios de Nación.

Urbanización Barrio Malvinas Argentinas III. Ciudad.

Por administración con personal municipal mediante convenio con Unión Vecinal.

Remodelación jardín maternal Luna de papel– San Pedro del Atuel.

Por administración, con personal de delegación.

OBRAS PRÓXIMAS A EJECUTAR:

Asfaltado:

Etapa I – Fondos municipales – Total $ 6.453.823

Calle Arduino, 250 m y calle 9 de julio 300 m. San Pedro del Atuel.

Calle Colon 100 m. Ciudad.

Calle Estrada 250 m. Ciudad.

Calle Boailchuk 165 m. Ciudad.

Calle José Hernández 165 m. Ciudad.

Etapa II – Programa de Infraestructura Municipal PIM – Total $ 8.995.854

Barrio Antolín:

Calle Gorostiague: 130m – A=10.00m

Calle pública: 496m – A=8.00m

Calle Fornatti: 130m – A=8.00m

Rotonda diagonal Jorge Simón: Avda. alvear Oeste, diagonal Jorge Simón. Sup: 2385m2

Calle Tucumán: 119m – A=8.00m

Calle Jujuy: 118m – A=8.00m

Calle Ameghino: 118m – A=8.00m

Calle pública II: 94m – A=8.00m

Barrio El Jaguel:

Calle Francia: 115 – A=10.00m

Calle pública I: 127m – A=8.00m

Calle pública II: 127m – A=8.00m

Calle Granaderos: 115m – A=8.00m

Equipamiento para Plazas:

Etapa II

Plaza España B° Docente, Plaza B° El Nevado, Plaza B° Smata II, Plaza B° El Caldén. Plaza B° Matadero. Plaza B° El Toscano. Plaza en Bowen.

Delegación San Pedro del Atuel.

Por licitación pública, financiado con fondos municipales.

Red troncal Cloacas Alvear Oeste Etapa I.

Por administración, mano de obra municipal y material financiado por gobierno provincial. Inversión en materiales superior a los $13.000.000,00. Inicio en marzo/abril 2021.

Red troncal Cloacas Alvear Oeste Etapa 2.

Proyecto presentado en ENOHSA, en etapa de correcciones.

Re funcionalización Feria Mujeres del agro- Bowen.

Por administración, financiado por Municipalidad.

Impermeabilización canal auxiliar – B° Rodríguez.

Por administración, financiado por Municipalidad. Según convenio con Irrigación.

Museo del deporte y parque de minideportes.

Por licitación pública, financiado con fondos provinciales.

Luminarias LED para AP.

120 un (RAMCC) para calle Roque Saenz Peña, y calle José Ingenieros.

1500 un (FEDEI) Consejo Federal de la Energía Eléctrica. $25.000.000

Centro de desarrollo infaltilCDI Barrio Matadero.

Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental

Teniendo como ejes la diversificación de la matriz productiva y la industria del conocimiemto, la Secretaría de desarrollo lleva adelante una serie de programas y acciones que principalmente persiguen satisfacer las metas de los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades Sostenibles) y 13 (Acción por el Clima)

En ese sentido, menciono algunos de los exitosos programas que lleva adelante la secretaría como el de Recuperación de Perforaciones y Bombas de Riego, que tiene como objetivo atacar los efectos de la crisis hídrica trabajando sobre el desarrollo de la oferta del agua, mediante la modalidad de aportes no reembolsable (ANR). A la fecha se han beneficiado 21 consorcios conformados por 289 productores que abarcan una superficie de 3.910 hectáreas irrigadas. El aporte a la fecha asciende a $ 2.150.000.-

Cabe destacar que el programa se ha fortalecido con la reafectación de partidas presupuestarias propias de los festejos vendímiales.

Dentro del Plan hortícola departamental, en estos últimos días se terminó de cosechar el tomate del Programa de platines de tomates, por el que a 65 productores se les financió un total de 750.000 platines, que cubrieron 37,5 ha, Casi 3 millones de pesos fueron destinados a este exitoso programa que se complementó con la entrega sin costo para los productores que no reunían las condiciones para el programa de plantines, de 7 kg. de semillas por productor.

Programa FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION PORCINA CON FINES SOCIALES: mediante este programa único e innovador en la provincia se obtuvieron fondos de desarrollo social con el objetivo de fortalecer emprendimientos porcinos y el producido de la actividad se destina al abastecimiento de proteína de carne porcina a 10 comedores y merenderos locales. Este financiamiento es devuelto con producto a valor producto y con tasas subsidiadas. Para este programa se destinaron $1.500.000 que benefició a 10 productores porcinos.

Programa FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION CAPRINA MENDIANTE LA PROPAGACION DE GENETICA, al que se destinaron $200.000 para la compra de 10 machos de la raza Boer. Con este programa, se beneficiaron 10 productores caprinos quienes deberán devolver en 12 meses 2 hembras de la misma raza que será destinada a nuevos emprendimientos caprinos para propagar el mejoramiento de la raza. El objetivo es impulsar la actividad y la propagación de genética.

Dirección de Desarrollo Económico e Innovación

Principales proyectos desarrollados durante el 2020 por esta dirección:

Programa Provincial MENDOZA TEC Conjuntamente con UGACOOP, institución con la que se presentaron 2 proyectos, obteniendo financiamiento para su desarrollo por un monto total de U$D 107.244,67. Los proyectos son:

“Centro cooperativo sustentable de biotecnología vegetal para la propagación masiva de plantas productivas con estado fitosanitario certificado”, y “Desarrollo plataforma simulador UAV para capacitación, trabajos especializados y de alta precisión”.

Programa ImpaCT.AR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, El “Desafío/Problemática” planteado por la Dirección de Desarrollo Económico e Innovación de la Municipalidad de General Alvear, fue seleccionado como el Desafío Nro. 9, que tiene el propósito de promover proyectos de investigación y desarrollo que brinden apoyo a organismos públicos en la búsqueda de soluciones a desafíos de interés público.

La denominación del desafío de interés público (problema) planteado por el municipio que participa junto a otros 15 de todo el país, es:

“Diseñar sistemas tecnológicos que protejan cultivos de heladas”.

El desafío, ahora se encuentra ADMITIDO en la cartera de proyectos del Ministerio, a la espera de posibles desarrolladores del mismo.

La entidad aprobada para llevarlo a cabo, recibirá un subsidio de hasta 10 millones de pesos.

INCUBADORA DE EMPRESAS

Formulación de Idea Proyectos para solicitud de créditos Línea Reactivación productiva de Concejo Federal de Inversiones (CFI). Al día de la fecha $2.000.000 créditos desembolsados y $3.000.000 en “proceso de desembolso”.

Asesoramiento y Gestión de carga de proyectos en Programa Mendoza Activa con un monto estimado de inversión de $ 163.500.000 en los rubros: Horticultura, frutícola, Forrajes, Agro Industrial, Comercio y Servicio, Construcción e Industria, permitiendo ANR (Aportes No Reembolsables) por importe superior a los $68.000.000 millones de pesos.

Desde que está en funcionamiento el programa MICROCREDITOS (CONAMI) se han otorgado 81 créditos a emprendedores y artesanos por la suma de $1.886.900.-

Oficina de Empleo

La oficina de empleo se encuentra adherida a los siguientes programas:

Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo (PJCMyT), en el que Durante el 2020 se adhirieron 513 jóvenes. Actualmente participan 5704 Jóvenes del departamento.

Programa Promover la oportunidad de Empleo (línea discapacidad), Durante 2020 se adhirieron a dicho programa 15 personas con discapacidad

Programa Enlace: Destinado a personas de 18 a 55 años que se encuentren desempleadas o que deseen mejorar su calidad laboral.

De este programa participaron 70 empresas y 102 alvearenses, este programa significó un ingreso al departamento de $2.448.000.-

Gracias a estos programas, otros relacionados con Entrenamiento laboral y Cursos de Introducción al Trabajo, , Durante el 2020 ingresaron al departamento $22.213.764,13, beneficiando a 288 empresas y 1.584 personas, en sus diferentes líneas, sector privado, sector sin fines de lucro y personas con discapacidad.

Agencia de Ciencia y Tecnología

Desde la Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología de General Alvear, en conjunto con el Punto Digital, Gobierno Abierto y País Digital se llevaron a cabo diferentes talleres y capacitaciones para fortalecer los conocimientos y uso de las herramientas tecnológicas para facilitar y optimizar los recursos en el tiempo de pandemia; de los cuales participaron 1563 alvearenses hasta el momento.

Además se gestionaron 27 Becas POTRERO DIGITAL – FUNDACIÓN COMPROMISO – para Jóvenes de General Alvear, con certificación oficial de Mercado Libre y Digital House, sobre: Comercio Electrónico y Programación Web.

También, desde la Agencia, se desarrolló APPDI, un Software para personas con discapacidad – donado a la Institución Apid, de descarga gratuita, que facilita la comunicación aumentativa y adaptativa mediante el uso de un mousse ocular para personas con discapacidad motriz severa.

Entre otras importantes gestiones y logros de la Agencia, también Se habilitó espacio de Coworking en el Punto Digital ubicado en Bodega Faraón, con el objeto de potenciar la economía del conocimiento. Desde ya que invitamos a todos nuestros jóvenes y emprendedores a hacer uso gratuito del mismo.

Dirección de Gestión Ambiental

Esta dirección en conjunto con la Cooperativa Anulen Suyai, durante el 2020 batieron récord absoluto de venta de Residuos Sólidos Urbanos, gracias a los 344.825Kg de diferentes materiales, como cartón, hojalata, plástico y caucho, que equivalen a $2.747.413. Instamos a la población a utilizar los puntos verdes que están ubicados en la ciudad, para seguir separando los residuos, al igual que pueden hacerlo en sus casas. El cuidado del medioambiente y de la limpieza de la ciudad, es responsabilidad de todos.

Se mantiene el convenio para la producción forestal con la Dirección de Recursos Naturales de Mendoza, por lo cual, en el año 2020 se entregaron 34.000 estacas de álamo, 471 álamos deltoides a viveristas de la zona y 1663 Forestales para arbolado público. Además, se dio inicio a un vivero con 5.000 casuarinas para cortinas forestales.

Dirección de Turismo

Situación del Sector Turístico ante la Pandemia:

En el marco de la pandemia de COVID-19, la Dirección de Turismo ha trabajado codo a codo con otras áreas del Gobierno municipal y provincial para proteger la salud de quienes viven en General Alvear, atendiendo a miles de personas telefónicamente y personalmente para asesoramiento de sus viajes, ingresos y situaciones de asistencia.

Conforme se estableció en el mes de Mayo el aislamiento obligatorio para todas las personas que ingresen al departamento la municipalidad de General Alvear planteo la estrategia en base a dos temáticas, por un lado los alojamientos sanitarios para la cuarentena obligatorio y por otro el alojamiento para las actividades esenciales.

En cuanto al alojamiento sanitario General Alvear fue el primer y único departamento que planteo la alternativa de alojamiento en cabañas y con un sistema aleatorio para poder afectar a la mayor cantidad de emprendimientos posibles con la mayor cantidad de rotación de personas en cuarentena. Ese sistema único e innovador permito algo tan simple como que todos los alojamientos trabajen, facturen y puedan sostener sus actividades.

En conjunto con la Policía de Mendoza se organizó el alojamiento de 840 personas que debieron realizar cuarentena en nuestro departamento en alojamientos habilitados, teniendo un rol determinante para cuidar a los mendocinos durante la pandemia, generando la responsabilidad de coordinación de ingresos y egresos seguros de las personas a la provincia, tanto por la Ruta Nacional 143 Sur como por la Provincia de Mendoza, relevando el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y la correspondiente logística para el aislamiento. Esta tarea está siendo tan ardua como exitosa a la fecha”.

Esta cuarentena obligatoria fue una oportunidad para el sector turístico de sostener su actividad económica ya que ingresaron al sector privado más de $ 24.000.000 de pesos en alojamientos y gastronomía.

Por cuanto el alojamiento para actividades esenciales se desarrolló en conjunto con la Dirección de Inspección los protocolos necesarios para el desarrollo de esta actividad siendo el primer departamento en contar con ellos y dando solución a todo el arco de actividades esenciales que continuaron con sus actividades durante el aislamiento.

También y ante la inexistencia de casos de COVID-19 se estableció el programa Alvear para Alvearesnes que permitió el turismo y alojamiento interno dentro de los límites de General Alvear siendo el primero en la provincia en conceptualizar y permitir este tipo de actividad.

Se trabajó y capacitó a todo el sector turístico en protocolos sanitarios, se asistió y controlo a todas las personas en cuarentena, no registrando en todos los alojados ningún caso de COVID positivo.

Teniendo en cuenta que esta medida no alcanzo a todos los alojamientos con fondos provenientes del Fondo de Promoción Turística, se dispuso una ayuda económica por un total de $ 130.000 a emprendimientos turísticos en base a la cantidad de empleados de cada establecimiento.

General Alvear Mendoza como destino emergente trabaja en conjunto con las ONG y el sector privado para lograr adaptarse a este objetivo marcado por la pandemia, para viajeros más exigentes con protocolos y espacios abiertos, con inversiones de calidad, cubriendo las necesidades de los nuevos mercados e innovando en servicios rurales.

Los números del último fin de semana largo, dan la pauta de que el sector turístico se preparó durante la pandemia, y en conjunto, sector público y privado, lograron posicionarse a nivel nacional, para alcanzar niveles de ocupación nunca antes alcanzados, que generó ingresos económicos importantes al departamento.

BIOTEGA

LÓGISTICA Y TRANSPORTE

La Municipalidad de General Alvear, Iscamen y la empresa aeronáutica Aerotec, firmaron un convenio para volver operativo el Aeródromo de General Alvear. Una firma histórica para el crecimiento del departamento.

Contar con este proyecto en nuestro departamento acercará a General Alvear el mundo y además brindará la posibilidad de contar con mano de obra genuina.

RUTA 188

TREN

RIO ATUEL

CANNABIS

Sin embargo, y a pesar de todas las vicisitudes, no hemos detenido la marcha…

A algunos nos frenó el virus por algunos días, a otros nos golpeó duro, hemos perdido amigos, familiares… pero tenemos que seguir.

Y por eso estamos acá, porque tenemos que seguir…

y el camino, puede ser más duro aun… por eso, tenemos que hacerlo juntos.

Miramos para atrás, y a pesar de todo, hemos logrado cosas importantes, en un año que parecía que solo empeoraría…

Pero las hemos logrado, todo lo que acabamos de contarles, y lo que viene, y lo hemos logrado gracias a cada uno de ustedes que confía en esta gestión.

Porque en los tiempos que corren, todo se trata de la confianza…

Tenemos un camino por delante, tenemos una visión y un sueño que cumplir. Tenemos esperanza en que podemos lograrlo, y yo particularmente, tengo confianza en todos ustedes.

Para transitar este camino de cambio constante que ahora nos toca atravesar, debemos ser colaborativos, debemos ser más sensibles con quienes nos necesitan, debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías y enseñarle a nuestros abuelos a usarlas, debemos acompañar a nuestros hijos en estas nuevas modalidades de aprendizaje…

Para eso, tengan confianza en esta gestión, tenemos herramientas para acompañarlos, un recurso humano valiosísimo, con actitud y vocación.

Que este sea el primer gran paso de un Alvear en desarrollo, ya hemos sentado las bases, saben de la transparencia de esta gestión, conocen sobre nuestros esfuerzos para potenciar la economía del conocimiento, para ser líderes en Biotecnología por ejemplo, por el cooperativismo impulsando a la única universidad cooperativa del país… Son testigos y partícipes de nuestros grandes proyectos centrados en la logística y el transporte como ejes del desarrollo.

Si ya hemos sentado las bases de este nuevo camino, si juntos nos animamos a innovar, si ya hemos reafirmado nuestra confianza.

Vecinos de General Alvear, si hemos transitado juntos uno de nuestros peores años enmarcados por una profunda crisis sanitaria y económica, y acá estamos, con un municipio ordenado y con muchos de nuestros objetivos trazados ya cumplidos; los invito a compartir un sueño, una visión, los invito a Creer en que juntos lo lograremos.