El gobernador Rodolfo Suarez brindó este domingo su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, dando inicio de este modo a la apertura a las Sesiones Ordinarias, correspondiente al 182º Período Legislativo anual.

“Hoy se agrega la satisfacción de poder hacerlo nuevamente en un marco de presencialidad plena”, detalló el mandatario, que hizo un repaso de gestión y marcó -tal vez como nunca antes- sus diferencias con la Casa Rosada.

En su mensaje, Suarez además se refirió a la pelea entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Kirchner; cuestionó los «fanatismos absurdos» que impiden el desarrollo minero en la provincia; celebró la «prisión efectiva» del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por un caso de corrupción; insistió con la necesidad de reformar la Constitución; y se solidarizó «con el pueblo ucraniano».

Estas fueron las diez principales frases del discurso:

La pelea Alberto vs. Cristina

«Transitamos una Argentina que vive llena de incertidumbres, pero también llena de evidencias. De manera que, si bien no es novedoso tener que considerar como punto de partida los efectos agobiantes de una macroeconomía que desde hace muchos años viene dejando a la intemperie toda posibilidad de progreso colectivo, sí resulta novedoso advertir cómo esos conflictos que se habían prometido resolver, por el contrario, en los últimos tiempos se vienen agudizando, no sólo por los efectos aún presentes y dolorosos de una pandemia que a nivel nacional se gestionó con una estrategia desacertada, sino fundamentalmente por la falta de un programa consistente, de una vocación para la construcción de consensos que permitan crear mayorías en torno a las reformas claves que se necesitan y, más delicado aún, por las tensiones imprudentes generadas dentro del nivel más alto del Gobierno Nacional, que como resultado final nos entregan la imagen perpleja de un poder de brazos caídos para conducir la economía pero no para intentar torcer a antojo las instituciones».

Las diferencias con la Nación

“En Mendoza desde hace casi 6 años y medio trabajamos en un sentido diametralmente distinto. Por eso es tan fuerte el contraste entre los modelos de administración de la Nación y el modelo de administración que llevamos en la Provincia. En esa diferencia reside una clave fundamental, a mi entender: tenemos valores distintos. Creemos en el valor del esfuerzo y en el mérito, creemos que no da lo mismo quien hace las cosas dentro del marco de la ley que por fuera. Creemos en el derecho de las víctimas. Creemos en las obligaciones del ciudadano. Creemos en la exigencia y en la evaluación. Creemos en la disciplina fiscal. Creemos que en el desarrollo de las fuerzas privada está el verdadero camino para producir riqueza y empleo de calidad. Creemos en un modelo de Estado reconciliado con la defensa del bien común, con la profesionalidad, con la eficiencia, con la austeridad y con la prestación de servicios de calidad. Un Estado que sirva para agilizar en vez de obstaculizar y que sirva para incentivar en vez de condicionar. Y, también creemos en un Estado con capacidad para producir equidad frente al interés sectorial desmedido».

La “discriminación” de la Nación a Mendoza

«Nada de esto quita que cotidianamente estemos haciendo todo el esfuerzo posible por trabajar en conjunto con el Gobierno federal, buscando encontrar interlocutores con capacidad de decisión y así tender puentes para producir soluciones, como corresponde a la responsabilidad institucional que nos cabe. En ese sentido, a pesar de la discriminación a Mendoza que ya hemos denunciado y que está a la vista, estamos pudiendo dar algunos pasos. Al menos en algunas áreas específicas».

La minería

“Espero que la conciencia de nuestra finitud y los fanatismos absurdos no nos impidan pensar, planificar y ejecutar las obras para beneficio de las generaciones venideras. Lo digo sosteniendo la convicción de que somos tan sólo inquilinos de un espacio-tiempo que no nos pertenece en forma exclusiva, sino también les pertenece a las generaciones futuras”.

Portezuelo del Viento

“Ahora su realización depende absolutamente del laudo presidencial porque, de no mediar una resolución definitiva que brinde seguridad jurídica plena, en el futuro la obra podría verse paralizada por conflictos judiciales que generarían un significativo perjuicio sobre los dineros que se hubieran invertido hasta entonces. De manera que la marcha de los acontecimientos justifica ampliamente cómo hemos actuado hasta aquí. Hemos hecho lo que había que hacer, que es procurar blindar la seguridad jurídica del proyecto antes de poner un peso, custodiando con extremo cuidado y responsabilidad el dinero de los mendocinos, recordando que los 1.023 millones de dólares constituyen un ingreso excepcional que viene a reparar el daño producido a Mendoza por decisiones de la Nación y, por lo tanto, deben ser utilizados sólo para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la provincia sin tomar riesgos”.

Programa de alfabetización

«El gran motor del derecho a aprender de las chicas y los chicos se sustenta, como todo el acontecer en la escuela, en la tarea de aprender a leer y escribir. Las evaluaciones internacionales ubican a la Argentina en un lugar preocupante en comprensión lectora. Esa preocupación para nosotros se ha traducido en acción. Por este motivo, hemos pensado el 2022 como el Año Provincial de la Alfabetización. Queremos asegurar el proceso de alfabetización de cada uno de nuestros estudiantes. Y como sólo es posible mejorar aquello que se conoce y se trabaja, en busca de evidencia e información precisa, realizamos en 2021 un inédito Censo de Fluidez Lectora, que estamos repitiendo este año. Por segundo año consecutivo hemos puesto en marcha este revelador ejercicio: en el mes de abril escuchamos leer a 144.000 estudiantes de 3°, 5°, 7o grados del nivel primario y 1o año del nivel secundario, ampliando así nuestro diagnóstico nominal, imprescindible para ayudarlos a mejorar».

Caso Lobos

«Los resultados demuestran que en Mendoza el servicio de Justicia viene funcionando cada vez mejor. Y, por supuesto, contrasta a simple vista con la alta conflictividad y las ineficiencias que a diario observamos en el ámbito nacional e incluso contrasta con la calidad del servicio de Justicia que se observa en otras tantas provincias. Basta ver que no sólo hemos sido la primera provincia en tener una Ley de Extinción de dominio, sino que Mendoza también ha sido la primera en producir una sentencia que recupera para la sociedad, y con suma celeridad, los bienes adquiridos fruto de maniobras ilícitas durante el ejercicio de la función pública o, más evidente aún, basta ver el tratamiento de algunos casos emblemáticos de corrupción, que aquí terminan con prisión efectiva, para advertir que hay un camino distinto que nos honra como sociedad».

Seguridad

“Hoy estamos implementando distintos proyectos que hacen a la prevención situacional. Un ejemplo de ello es la reingeniería total del Sistema de videovigilancia Provincial y la conformación de una Red de videovigilancia a la que podrán integrarse los sistemas de videovigilancia privados y el de los municipios que poseen sistemas propios. Al respecto, se trabajará en la expansión del sistema en aproximadamente un 50 % de la capacidad actual”.

Reforma constitucional

“Vengo a proponerle a la oposición salir de la burbuja que producen los encantos dogmáticos, que sólo vienen sirviendo para poner palos en la rueda a la hora de avanzar sobre las reformas de fondo que necesitan mayorías especiales y que, por su importancia, trascienden el alcance de una sola fuerza política. Este es el caso de la Reforma institucional que presentamos a esta Legislatura hace ya largo tiempo. Reforma sobre la que vamos a insistir porque es esencial para la modernización y la proyección de Mendoza. Por este motivo vengo a pedirle a la oposición, con la mejor voluntad de diálogo, que permita abrir el debate de cara a la sociedad. No hay excusas justificables para seguir demorándolo”.

Guerra en Ucrania

“Quiero ir cerrando esta exposición manifestando mi solidaridad con el pueblo de Ucrania, que está siendo víctima de una invasión que no puede encontrar justificación alguna en razón del brutal saldo humanitario que está dejando día tras día. Una espiral de violencia que va escalando vertiginosamente de forma que es difícil predecir hasta dónde puede llegar, pero que a cambio confirma lo sabido: la degradación de la condición humana que siempre significa una guerra”.