El presidente del Bloque Frente de Todos, Ariel Andrés expresó la disconformidad de los miembros de su bancada al no ser invitados a participar de la reunión que concretó el Consejo de Seguridad en Carmensa este miércoles.

En el aire de F.M. Viñas, Andrés sostuvo que «esto es lo que llama la atención que desde el Ejecutivo no se haya invitado al menos a uno de los concejales del PJ a participar de la reunión cuando la representatividad en el mismo debe ser de todos los sectores«.

En la misma línea, Andrés agregó: «El tema es levantar el teléfono y avisar porque el Consejo de Seguridad, desde el HCD, se conforma con un concejal por bloque. Desde nuestro bloque venimos trabajando todas las semanas en el territorio y hablando con los vecinos sobre este tema que nos compete a todo. De hecho hemos trabajado en proyectos para mitigar la inseguridad«.

«No corresponde que no nos avisen y menos en estos tiempos donde todos debemos tirar para el mismo lado y nuestros puntos de vista son tan valederos como el de todos«, disparó el edil, quien recordó que en contacto con el Secretario de Gobierno José Vilches le propusieron que el Consejo de Seguridad siga funcionando de forma virtual «ya que hay muchas quejas de los vecinos como para esperar que esto pasa para reunirnos pero no hubo respuesta de su parte«.

Desde que comenzó la pandemia el Bloque Frente de Todos han pedido en reiteradas ocasiones una reunión con el Ministro de Seguridad Levrino «pero no ha habido respuestas«.

«Presentamos proyectos para dotar de mayor seguridad a los distritos y que los policías alvearenses cumplan funciones en nuestro departamento. Hablamos con el Sub Comisario y nos dijo todos los faltantes de insumos que tienen en la Comisaría por lo que hemos visibilizado esto y lo pretendemos concretar a través de proyectos«, puntualizó.

Al ser consultado si le transmitieron su disconformidad al Secretario de Gobierno José Vilches o al Coordinador del Consejo de Seguridad Jose María Martinez aseguró que «no hubo tiempo de comunicarnos porque estábamos nosotros en reunión de comisión pero ellos deberían haber avisado. Corresponde porque formamos parte del Consejo«.